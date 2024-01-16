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玉木宏暫別奶爸回歸日劇 坦言更想練柔術

記者李姿瑩／綜合報導
玉木宏被女高中生投以異樣眼光。（圖：Hami Video提供）
玉木宏被女高中生投以異樣眼光。（圖：Hami Video提供）

「千秋王子」玉木宏此次主演痛快系律政劇「貞德的審判」，化身「聖女貞德」帶領一群由弱者組成的檢察審查委員會，對抗隱藏在司法中的邪惡。

在「貞德的審判」中，玉木宏以少女漫畫家的身分聞名，外界都以為他是位女性，但他的真實面貌其實是育有兩個孩子的單親爸爸，突然被任命為國民檢察審查員，必須與其他人共同審查法院中「不起訴處分」案件，玉木宏因漫畫截稿日期將至，又忙於照顧子女，要求退出審查會，卻被法院以「無特殊理由」拒絕他的要求，玉木宏只好從命，他也因此發現檢察機關掩蓋著不可告人的真相，和其他市井小民在審查委員會中一起挑戰法院中的絕對權力。

玉木宏在「貞德的審判」中升格為雙寶爸，大展正義感為弱小發聲。這是他時隔近兩年再度主演連續劇，他笑言：「我認為拍連續劇是時間安排上最困難的類型，所以已經做好了準備，想完成一個好的作品！」

玉木宏近年走入家庭，和女星木南晴夏育有一子。他去年為保護家人隱私安全而關閉社群留言功能，粉絲們都相當體諒並大讚他帥氣。玉木宏希望透過這部劇傳達不同的想法：「如果能打從心裡多為對方體貼著想，相信自己也會得到很大的力量！」

被問到2024年個人新年希望掀起什麼樣的革命？他帶著靦腆微笑表示，努力工作是理所當然的事情，「但是其實我私下想沉浸在『那件事』之中。」他坦承：「我想練習巴西柔術，變得更強！」

玉木宏從奶爸身分回歸日劇男主角。（圖：Hami Video提供）
玉木宏從奶爸身分回歸日劇男主角。（圖：Hami Video提供）

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