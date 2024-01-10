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李善均離世震驚影壇 「寄生上流」奉俊昊喊話查明真相

娛樂新聞組／綜合報導
「寄生上流」名導奉俊昊（圖）籌組文化藝術人協會，要求查清李善均死亡真相。（路透資料照片）
「寄生上流」名導奉俊昊（圖）籌組文化藝術人協會，要求查清李善均死亡真相。（路透資料照片）

南韓知名演員李善均捲入吸毒案，上月被發現陳屍車上，疑似因壓力過大輕生，令外界相當震驚，大量不實報導媒體疑似為壓垮他的最後一根稻草；曾跟他合作「寄生上流」的奧斯卡最佳導演奉俊昊、尹鍾信以及崔德文等資深影人籌組的文化藝術人協會，要求文化藝術人的人權，不能讓李善均事件重蹈覆轍。

李善均生前捲入吸毒風波，還爆出與酒店女室長外遇，李善均三度遭警方約談並驗毒，始終都呈現陰性，甚至向警方要求用測謊儀進行調查以證清白，不過申請才過一天，李善均隔日就被發現疑似在車內燒炭輕生，終年48歲。

李善均死訊震驚南韓娛樂圈，此前經紀公司HODU&U也強烈要求媒體別再散播不實消息，甚至提告曾曝光假遺書的媒體。

為了防止再發生類似憾事，文化藝術人協會以「面對已逝演員李善均之死，文化藝術人們的要求」為題對外發表訴求，其中以三項要求為主要重點，「調查機關應該徹查真相，媒體必須自重，刪除不符合報導目地的錯誤報導，為了保護保護文化藝術人的人要求修法等」。

此外，以「寄生上流」名導奉俊昊為首，12日上午11點將舉辦記者會，訴求內容為「關於李善均死亡的文化藝術人的要求，李善均的死很遺憾，希望查明真相，保護明星人權」。

南韓演員李善均（圖）輕生，「寄生上流」名導奉俊昊籌組文化藝術人協會，要求查清李善...
南韓演員李善均（圖）輕生，「寄生上流」名導奉俊昊籌組文化藝術人協會，要求查清李善均死亡真相。（路透資料照片）

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