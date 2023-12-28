「我只想繼續心存感激地拍新作品」李善均在美最後採訪畫面曝光

李善均於27日晚間設置靈堂，已有不少演藝圈友人向前悼念。(歐新社)

韓星李善均 10月時捲入毒品 案，27日被發現輕生過世，讓各界十分震驚與不捨，不少名人好友也紛紛發文哀悼。News Magazine Chicago發布了李善均的最後採訪片段，這段採訪是今年10月7日在美國拍攝，訪談中李善均回顧了自己的演員生涯，並簡單分享對未來的期待與目標。如今故人已逝，令人感到不勝唏噓。

李善均在訪談中分享了作為演員的心路歷程，他表示：「我比我想像的更成功，我經歷了一些我從來不敢想像的事，我去參加了奧斯卡獎 頒獎典禮，甚至得了獎，還獲得好萊塢名人的掌聲。能前往奧斯卡獎頒獎典禮像是一場夢，我真的已經走了很長的路。我相信我能獲獎是因為我不斷努力、不放棄。所以這個獎別具意義」。

對於未來對自己的期待，李善均當時分享：「我想我應該開始寫另一本日誌。我不想有想做什麼或說什麼的野心，我想確保在每個戲劇中使角色栩栩如生的過程不會白費。我只想繼續心存感激地繼續拍電影。」至於演戲對他來說是什麼，李善均則說：「以前，我一直認為演戲是一種作業，我總是被追求卓越的野心所驅使。 我相信，就像家庭作業一樣，豐富的演技造就了我。但現在，我則將這個過程轉變為寫日誌， 一個『個人和反思的過程』，隨著每一次經歷而不斷發展。」接著他補充：「我之前也想過這個問題，獲得獎項就像是日誌中的一頁一樣，隨著時間的推移而收錄其中。這是我可以深入回顧並加以思考的事情，到目前為止我並沒有那麼糟糕，我勤勤懇懇地工作，所以我想開始書寫另一個旅程的篇章」。