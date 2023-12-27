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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

宋仲基、朴敘俊 上榜南韓最沒風度演員

娛樂新聞組／綜合報導
宋仲基被選為「最沒有禮貌風度的演員」第三名 。(取材自Instagram)
宋仲基被選為「最沒有禮貌風度的演員」第三名 。(取材自Instagram)

由韓媒「京鄉體育」發起南韓版「金酸梅獎」的「覆盆莓獎」票選，男神宋仲基和朴敘俊因為「大頭症」，上榜「最沒有禮貌風度的人」名單，兩人分列第三及第六名。

綜合媒體報導，「覆盆莓獎」今年已是第7屆，由55位記者投票分別選出「最爛電影」、「最爛演技」和「最沒有禮貌風度的人」；其中「最沒有禮貌風度的人」第一名是演員黃晸珉（18票），第二名為「家門的榮光：重啟」導演鄭泰元（14票），並列第三名為李東輝和宋仲基（皆為12票），第五名則是從缺（10票），並列第六名者為朴敘俊和李善均（皆為7票）。

投票記者也羅列上榜者的理由，黃晸珉連續5年不受訪，但卻會現身宣傳YouTube節目，導致導演經常一人負責跑宣傳；李東輝則在宣傳愛情片時，對女友鄭好娟的問題絕口不提，講了相關內容還拜託記者不要寫，結果自己上電台節目全部講出來；李善均則與「愛家形象」崩塌有關，除去已知的出軌，其實在採訪中多次表達自己深愛家人，但實際上卻一件事也沒為他們做過。

最令人跌破眼鏡的，就屬宋仲基和朴敘俊兩大男神。宋仲基在在宣傳電影「禍亂：地下秩序」時，對妻子一事，直接嘲諷電影記者們：「是在寫小說嗎？」，讓記者們認為他相當沒風度，不滿開酸：「您是來和記者吵架的嗎？」、「別只在鏡頭前裝善良，先有基本禮儀吧」。

至於朴敘俊則是被認為大明星姿態有日益增多的趨勢，有點難以招架。

朴敘俊上榜「最沒有禮貌風度的演員」。(取材自Instagram)
朴敘俊上榜「最沒有禮貌風度的演員」。(取材自Instagram)

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