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傑尼斯事務所性侵案 已支付23名受害者賠償金

中央社／東京1日報導
日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川2019年過世。（Getty Images）
日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川2019年過世。（Getty Images）

日本傑尼斯事務所（現改名SMILE-UP.）今天宣布，針對已故創辦人強尼喜多川的性侵問題，已經於11月30日前，向23名受害申報者支付賠償金。

共同社報導，傑尼斯事務所9月7日承認已故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人並致歉，事務所隨後宣布設立由3名外部專家律師成立的救濟委員會，受理受害者的申告內容與資料進行審核，以賠償受害者。

而原本的傑尼斯事務所分成兩個新結構，一家是由事務所改名的SMILE-UP.，將對強尼喜多川的受害者進行賠償。另一家則是新成立的經紀公司，負責藝人管理。

SMILE-UP.於11月22日宣布，救濟委員會已經開始聯絡35名受害申報者賠償金額，並在11月30日前接獲其中30人同意賠償內容的聯絡。尚未同意的5人目前正在評估賠償內容。

另外，有別於上述的35人，救濟委員會1日前也已與其他23人聯絡賠償內容。

根據救濟委員會等指出，截至11月20日已經有834人要求賠償，將依序確認在職狀況以及個別訪談。

SMILE-UP.表示，「將定期報告受害賠償和防止再度發生的防範措施進展等狀況，全公司將持續團結努力尋求大家的理解」。

性侵 日本

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