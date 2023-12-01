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BTS將全員入伍 是否「軍中合體」引熱議

編輯蔡欣妤╱綜合報導
BTS今年將全員入伍，明年上半年則迎來「軍白期」。(取材自Instagram)
BTS今年將全員入伍，明年上半年則迎來「軍白期」。(取材自Instagram)

南韓人氣男團BTS（防彈少年團）去年底自年紀最大的Jin（金碩珍）率先入伍後，成員j-hope（鄭號錫）、SUGA（閔玧其）接力在今年陸續入伍。其餘四位成員日前也確定即將前往當兵，日期與單位也跟著曝光。

韓媒報導，防彈少年團四位尚未入伍的成員：隊長RM（金南俊）、V（金泰亨）、Jimin（朴智旻）與Jungkook（田楨國）即將在下個月入伍。RM與V將在12月11日前往論山訓練所，且V自願參加陸軍首都防衛司令部的特殊部隊；Jimin與Jungkook則是隔日12月12日一起前往陸軍第5部兵師團的新兵教育隊。

有趣的是，Jin與j-hope都在新兵教育隊擔任助教，成員們能不能在軍中碰面，也是粉絲熱議的話題之一。

另外，隨著最後四位成員入伍，防彈少年團也確定將在明年上半年迎來全員「軍白期」（入伍時停止活動的休息期間）。不過最先入伍的Jin預計在明年的6月12日退伍，有機會趕上防彈成團11周年紀念日。j-hope則預計在10月17日退伍，其餘成員有望在2025年合體。

由於四位成員即將入伍，算一算剩不到兩周的時間，令粉絲相當不捨，網友說：「怎麼那麼快」、「還以為會在聖誕節後」、「大家都要健健康康」、「健康平安，等你們回來」、「開始倒數退伍日了」。

教育 聖誕節 南韓

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