日本男神綾野剛 超愛台灣殭屍片 還玩貼假符咒

綾野剛(左)與柄本佑同樣懷有電影夢，卻始終未能出頭。(圖：中影提供)

日本演技男神綾野剛、柄本佑合演情欲電影「花腐」即將上映，日前接受媒體視訊聯訪。聊到台灣電影，柄本佑說，自己最愛侯孝賢 、蔡明亮等導演的作品，「很想合作，不然讓我去片場觀摩也可以」。綾野剛則爆料，小時候看過台片「殭屍小子」，一度還迷戀到與片中演員一起閉氣、貼假符咒。

「花腐」在金馬影展 播映以來好評不斷，綾野剛另一部喜劇電影「去唱卡拉OK吧！」也大受歡迎。他聽聞此事時，立刻喊話說想參加金馬影展，並說導演好友藤井道人執導，許光漢主演的浪漫電影「青春18x2」在台灣拍攝，就不只一次聽聞藤井導演稱讚台灣劇組人員的熱情、敬業，「我真的很羨慕，希望也能與台灣劇組合作」。

綾野剛雖沒去過台灣，但一直喜愛台灣電影，並虛心詢問所有媒體近幾年必看的台灣電影，聽聞金馬獎大贏家電影「老狐狸」相當不錯，還立刻做筆記承諾一定會看。他另透露，因為曾在中國大陸工作過，學了幾句中文，印象最深的是「準備好了嗎」、「我愛你」、「這個，那個」。

日本演技派男神綾野剛在「花腐」有大尺度情慾演出。(圖：中影提供)

綾野剛、柄本佑在「花腐」各自與女星佐藤穗奈美有大量裸露的情欲戲，不過綾野剛自招沒做身材管理。他說：「前一部作品有為了角色增肌，這次角色改成往中年、沒有訓練過較頹廢的身材發展，讓自己的腰圍比較放肆一點。」

柄本佑的角色個性同樣偏向頹廢，他補充說：「如果還有很多肌肉 ，角色就沒有說服力，所以我也減少運動量。」