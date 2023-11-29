我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

日本男神綾野剛 超愛台灣殭屍片 還玩貼假符咒

記者陳建嘉／綜合報導
綾野剛(左)與柄本佑同樣懷有電影夢，卻始終未能出頭。(圖：中影提供)
綾野剛(左)與柄本佑同樣懷有電影夢，卻始終未能出頭。(圖：中影提供)

日本演技男神綾野剛、柄本佑合演情欲電影「花腐」即將上映，日前接受媒體視訊聯訪。聊到台灣電影，柄本佑說，自己最愛侯孝賢、蔡明亮等導演的作品，「很想合作，不然讓我去片場觀摩也可以」。綾野剛則爆料，小時候看過台片「殭屍小子」，一度還迷戀到與片中演員一起閉氣、貼假符咒。

「花腐」在金馬影展播映以來好評不斷，綾野剛另一部喜劇電影「去唱卡拉OK吧！」也大受歡迎。他聽聞此事時，立刻喊話說想參加金馬影展，並說導演好友藤井道人執導，許光漢主演的浪漫電影「青春18x2」在台灣拍攝，就不只一次聽聞藤井導演稱讚台灣劇組人員的熱情、敬業，「我真的很羨慕，希望也能與台灣劇組合作」。

綾野剛雖沒去過台灣，但一直喜愛台灣電影，並虛心詢問所有媒體近幾年必看的台灣電影，聽聞金馬獎大贏家電影「老狐狸」相當不錯，還立刻做筆記承諾一定會看。他另透露，因為曾在中國大陸工作過，學了幾句中文，印象最深的是「準備好了嗎」、「我愛你」、「這個，那個」。

日本演技派男神綾野剛在「花腐」有大尺度情慾演出。(圖：中影提供)
日本演技派男神綾野剛在「花腐」有大尺度情慾演出。(圖：中影提供)

綾野剛、柄本佑在「花腐」各自與女星佐藤穗奈美有大量裸露的情欲戲，不過綾野剛自招沒做身材管理。他說：「前一部作品有為了角色增肌，這次角色改成往中年、沒有訓練過較頹廢的身材發展，讓自己的腰圍比較放肆一點。」

柄本佑的角色個性同樣偏向頹廢，他補充說：「如果還有很多肌肉，角色就沒有說服力，所以我也減少運動量。」

綾野剛跟柄本佑另在訪問最後爆料一項祕辛，提到劇情設定他們在韓國人經營的酒吧相遇，還喝著最近韓國流行的「小黃瓜燒酒」。柄本佑說：「這是導演去南韓時喝到，所以堅持一定要放進去。」綾野剛則說：「我也很希望這段放的是真酒，但其實是水，拍得很痛苦！因為要一直喝水，小黃瓜味就越來越濃，根本是修行。我們拍完後，有種兩人一起跨越這一關的情感。」

柄本佑是侯孝賢、蔡明亮的粉絲，渴望演出兩人執導的電影。(圖：中影提供)
柄本佑是侯孝賢、蔡明亮的粉絲，渴望演出兩人執導的電影。(圖：中影提供)

影展 侯孝賢 肌肉

上一則

韓團INFINITE主唱南優鉉罹罕見癌 動刀留20公分疤

下一則

陳偉霆為戲脫了 大曬古銅肌 粉絲飽眼福

延伸閱讀

日企製藥公司員工在中國被捕 日本大使首次探視

日企製藥公司員工在中國被捕 日本大使首次探視
日本婚介網站票選「最想嫁的運動員」 大谷翔平榜首

日本婚介網站票選「最想嫁的運動員」 大谷翔平榜首
李奧納多被勞勃狄尼洛翻白眼 遭曝創新高片酬

李奧納多被勞勃狄尼洛翻白眼 遭曝創新高片酬
林志玲自嘲是古代人 連發8張辣照道歉

林志玲自嘲是古代人 連發8張辣照道歉

熱門新聞

《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

2023-11-21 16:21
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂