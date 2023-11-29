日本男神綾野剛 超愛台灣殭屍片 還玩貼假符咒
日本演技男神綾野剛、柄本佑合演情欲電影「花腐」即將上映，日前接受媒體視訊聯訪。聊到台灣電影，柄本佑說，自己最愛侯孝賢、蔡明亮等導演的作品，「很想合作，不然讓我去片場觀摩也可以」。綾野剛則爆料，小時候看過台片「殭屍小子」，一度還迷戀到與片中演員一起閉氣、貼假符咒。
「花腐」在金馬影展播映以來好評不斷，綾野剛另一部喜劇電影「去唱卡拉OK吧！」也大受歡迎。他聽聞此事時，立刻喊話說想參加金馬影展，並說導演好友藤井道人執導，許光漢主演的浪漫電影「青春18x2」在台灣拍攝，就不只一次聽聞藤井導演稱讚台灣劇組人員的熱情、敬業，「我真的很羨慕，希望也能與台灣劇組合作」。
綾野剛雖沒去過台灣，但一直喜愛台灣電影，並虛心詢問所有媒體近幾年必看的台灣電影，聽聞金馬獎大贏家電影「老狐狸」相當不錯，還立刻做筆記承諾一定會看。他另透露，因為曾在中國大陸工作過，學了幾句中文，印象最深的是「準備好了嗎」、「我愛你」、「這個，那個」。
綾野剛、柄本佑在「花腐」各自與女星佐藤穗奈美有大量裸露的情欲戲，不過綾野剛自招沒做身材管理。他說：「前一部作品有為了角色增肌，這次角色改成往中年、沒有訓練過較頹廢的身材發展，讓自己的腰圍比較放肆一點。」
柄本佑的角色個性同樣偏向頹廢，他補充說：「如果還有很多肌肉，角色就沒有說服力，所以我也減少運動量。」
綾野剛跟柄本佑另在訪問最後爆料一項祕辛，提到劇情設定他們在韓國人經營的酒吧相遇，還喝著最近韓國流行的「小黃瓜燒酒」。柄本佑說：「這是導演去南韓時喝到，所以堅持一定要放進去。」綾野剛則說：「我也很希望這段放的是真酒，但其實是水，拍得很痛苦！因為要一直喝水，小黃瓜味就越來越濃，根本是修行。我們拍完後，有種兩人一起跨越這一關的情感。」
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