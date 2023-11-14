紅白歌唱44年來首見 傑尼斯藝人全滅

韓團Stray Kids將首度參加紅白歌唱大賽。(取材自Instagram)

日本 NHK公布年底紅白歌唱大賽出場的歌手陣容，44年來首次沒有傑尼斯事務所旗下藝人出演，取而代之的是韓團抬頭，Stray Kids、SEVENTEEN首次出場。

第74回紅白歌唱大賽名單公布44組歌手陣容，其中紅組首次登場的有5組、白組則有8組。傑尼斯事務所因為已故創辦人強尼喜多川的性侵 問題，44年來首次「零出演」。

NHK日前已表示，在確定傑尼斯事務所對受害者給予足夠的補償，並採取充分的預防再犯措施之前，將不再對傑尼斯旗下藝人提出新的合作。對於傑尼斯藝人今年沒有受邀，負責紅白的製作人大塚信廣表示，這是「基於今年的活躍度、大眾支持度、節目的企畫演出等三點的綜合判斷。」

紅組首次出場的5組藝人包括女歌手Ado、ano、4人組唱跳女團「新生代校園領導人」、伊藤蘭、MISAMO。其中，68歲的伊藤蘭是1970年代活躍的3人組女團Candies成員，當年曾以團體站上紅白，這次睽違46年再次受邀。

MISAMO則是南韓 女團TWICE的3名日本成員Mina、Sana 以及Momo所組成小分隊，雖然並非首次登上紅白，但以三人陣容亮相為首次。除了MISAMO之外，有兩名日本成員的南韓女團LE SSERAFIM繼去年首度登台後，連續兩年受邀參加紅白。

男性的白組方面，去年為止連續三年擔任紅白歌唱大賽主持人的大泉洋，將首次以歌手身分參加紅白。

韓流在今年的紅白依舊充滿存在感，除了首次登場的Stray Kids、SEVENTEEN之外，還有透過選秀節目出道的日韓合作男子組合「JO1」連續兩年登場，同樣是日韓合作的女團NiziU將是第四度登台。