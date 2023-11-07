自證清白 GD主動赴警局驗毒：我不曾吸毒

GD結束偵訊後開心受訪。視頻截圖

GD捲入毒品 風波，他和律師主動出擊，6日自願赴警局接受調查。他貴為韓流天王，雖然久未公開演出，但影響力依舊，吸引大批粉絲、YouTuber 、好事者到警局蹲點追星。警方為此派出150名警力，就怕現場秩序失控。

GD搭乘豪車抵達警局，他下車後一臉從容，一路活動筋骨彷彿暖身，到門口前自動站定接受媒體拍照訪問。面對媒體詢問他是否承認吸毒指控時，GD說：「我不曾吸毒，我來這裡就是為了釐清這一點。」

他態度淡定，語氣平緩，表示自己會盡快完成調查。多年的偶像生涯讓他對大場面司空見慣，不想回答的問題一律以「拭目以待」帶過。當被問及想對粉絲說些什麼時，GD跩笑說：「別太擔心，我會接受調查然後回來。」

他過去為了表演造型，髮型和髮色千變萬化，6日頂著一頭黑髮，象徵自己沒有刻意漂色處理，經過4小時的偵訊和初步化驗，他獲測為陰性，進一步的精密鑑定要等到一個月後才會有結果。

GD對自己的檢測 結果早就胸有成竹，離開警局前臉上掛著招牌跩笑，他表示自己全程如實作答，再次強調已經配合所有採檢，希望真相早日水落石出。

早先有媒體報導，警方需要調閱GD的通聯紀錄，對此，GD坦言沒有交出手機，但有告訴警方自己願意配合上繳，之後就看警方如何安排，傳喚他的話就會出席。

現在大批粉絲為他抱不平，質疑警方擾民，故意找GD麻煩，但GD反而幫警方說話，認為他們也是因為職責所在，大家都只是為了完成工作，當然他個人行程因此被打亂，但比起蒙受不白之冤，他還是寧可盡早自證清白。

GD也提到，他對於調查的進度和細節並不清楚，希望精密檢測結果早日出爐，也請粉絲們不要太過擔心，繼續相信他並耐心等待結果。