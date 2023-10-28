日本票選人氣KPOP偶像 BP全員跌出前10

日本票選人氣KPOP偶像，南韓女團BLACKPINK四名成員全部沒進前十。(取材自Instagram)

南韓偶像競爭激烈，不管男團、女團每隔一陣子人氣趨勢就會隨著時代更迭。日前日本 調查網站NET LAB公開了人氣KPOP偶像排行榜，集結約1萬名喜愛KPOP文化的網友選出他們心中最具人氣的成員。

令人驚訝的是，女團方面，以往常勝軍BLACKPINK 竟不在前十內，而不管國家、年齡、性別都受歡迎的張員瑛，則與前三擦肩而過。

男團方面，BTS(防彈少年團)成員穩穩進榜，出道近20年的東方神起也打進前十中。

女團部分，第十名至第一名分別為TWICE娜璉、子瑜、NMIXX海嫄、IVE張員瑛、NewJeans Haerin、LE SSERAFIM采源、TWICE SANA、MOMO、Kep1er坂本舞白，冠軍則是LE SSERAFIM宮脇咲良。

上述幾乎是四代女團與TWICE的綜合榜單，BLACKPINK Jennie及Lisa則位居16、15名。

TWICE來自台灣的成員周子瑜，曾當選「世界最美100人」中的第一名，更時常登上各大人氣票選排行榜，在日本各項投票 活動中，更常常輕鬆坐擁第一，這次在榜上近名列第九，讓不少粉絲意外。

不過最讓人跌破眼鏡的，是BLACKPINK四位成員全部沒進前十，僅Jennie及Lisa勉強擠進16、15名，粉絲不解，這個榜單的偏愛也太明顯的吧。

男團方面，第十名至第一名分別為Stray Kids鉉辰、Felix、Astro車銀優、TXT然竣、杋圭、防彈少年團V、東方神起的昌珉、ENHYPEN NI-KI、東方神起的允浩，冠軍是防彈少年團的 Jimin。