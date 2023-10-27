被爆與李善均同藥頭 GD：我沒有吸毒

GD不只一次被爆吸毒。（取材自Instagram）

韓星涉毒案一樁接一樁，前有影帝劉亞仁自毀前程，以戲劇「我的大叔」廣為人知的李善均也驚爆染毒，被扯出來的還有天團BIGBANG成員G-Dragon（權志龍），有消息指出，李和GD的毒品 來源是同一人，藥頭是經常出入聲色場所的醫生，以提供免費毒品為餌，使人沉淪毒海。

韓聯社報導，權志龍27日上午透過律師發表聲明，強調「我沒有吸毒」，表示會配合警方調查，也會更加認真面對此事。

多家韓媒報導，警方日前接獲線報指首爾江南某間會員制娛樂場所，有人在流通毒品，調查後發現該店的老闆、李善均、GD和某醫生都涉及犯罪，警方認為醫生為兩人免費提供毒品。仁川警局之後將要求李善均和GD驗尿以釐清案情。而GD此次會被爆出，有一說法是被李善均疑似劈腿的酒店經理供出。

GD並非第一次涉毒，12年前他在日本 夜店吸大麻 ，當時法官念在他初犯，處以緩起訴。這次再度染毒的新聞爆出後，網友挖出他這一兩年在公開場合的詭異舉動，包括在婚禮和機場不斷抓頭、抖肩、踢腿，和先前劉亞仁的狀態相似，懷疑是毒癮發作。也有網友分享他近年面對鏡頭時訪談差異，他2015年說話條理清晰，但去年他出席時裝秀，對著鏡頭簡單打招呼卻不甚流利，表情顯得相當不自在。