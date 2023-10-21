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「寄生上流」韓星李善均沉溺毒趴 遭藥頭勒索3億韓元

記者李姿瑩／綜合報導
「寄生上流」影帝李善均捲入涉毒疑雲。(取材自Instagram)
「寄生上流」影帝李善均捲入涉毒疑雲。(取材自Instagram)

南韓「寄生上流」男星李善均被影射吸毒，猶豫諸多線索與他高度相符，經紀公司20日終於鬆口，證實李善均涉嫌吸食大麻接受警方調查。經紀公司不願正面承認他染毒，只隱晦承諾會誠實接受警方調查，並表示李善遭藥頭勒索3億元韓元（約22.1萬美元），身心俱疲，如果網友持續造謠，公司也不會輕饒。

警方透露，包括李善均在內，共8人一起開毒趴。而他們多半選在住家、聲色場所吸食，聲色場所業者和工作人員也沉溺其中。李善均因此淪為肥羊，遭藥頭勒索數億韓幣，威脅如果不付錢就要讓他身分曝光。

李善均所屬經紀公司HODU&U娛樂發出聲明，同時控訴報導曝光的隔天，李善均就受到其中一名供毒商A勒索，要求他給出3億元韓幣，導致李善均身心飽受極大壓力。

48歲的李善均於2001年透過MBC情境喜劇「戀人們」出道，在「料理絕配Pasta」、「我的大叔」演出讓觀眾印象深刻，主演「寄生上流」更讓他知名度響出海外，成為Apple TV+出品首部韓劇「Dr. Brain」主人公；而「Dr. Brain」因為播出後受到好評，已確定製作第二季，雖然已進入企劃階段，但因為李善均涉毒與否尚未明朗，觀察調查情況後才能確定。

警方因為在搜查江南的聲色場所，意外破獲這起吸毒案，驚見L姓大咖演員也在列。現在若李善均成為「劉亞仁第二」，如果吸毒屬實，很可能面臨影劇作品全部喊卡，代言等工作都將求償巨額違約金，演藝之路就此斷送。

大麻 韓劇 南韓

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