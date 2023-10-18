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海外試鏡全落選 宋仲基不放棄好萊塢夢

記者陳建嘉╱綜合報導
宋仲基一直想要進攻海外市場，不過海外試鏡全落選，但他仍不放棄。(取材自Instagram)
宋仲基一直想要進攻海外市場，不過海外試鏡全落選，但他仍不放棄。(取材自Instagram)

韓星宋仲基與英國籍女星凱蒂閃電結婚並生下一子之後，主演黑幫電影「禍亂：地下秩序」也開出好評，他近期受訪提到一直想要進攻海外市場，不過海外試鏡全落選。

宋仲基聊到年紀漸長，也有進攻海外的野心，等到新片宣傳結束後，就會繼續前往歐美市場試鏡，「希望這次可以順利試鏡上，不過到現在為止，試鏡全失敗了。」事實上，去年底他與凱蒂交往時，就被爆出前往英國BBC電視台尋找工作機會，但當時所屬公司未證實，僅表示宋仲基願意接受不同挑戰。

近年，李政宰、馬東石及朴敘俊紛紛在好萊塢大片演出要角，老牌影后尹汝貞2021年更以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角，宋仲基在亞洲享有高知名度，當然也想進軍海外，外媒「SBS」甚至指出，妻子凱蒂也在幫他尋找適合角色，並介紹許多好萊塢的人脈給他。

宋仲基在訪問過程中分享妻兒近況，透露兒子的嘴巴很像自己，「真的很多人都這樣跟我說，大概10個人裡面有8個，所以我就更認真盯著小孩的嘴巴」，而他也笑稱覺得一切都很不可思議，「感覺糊里糊塗的，我當爸爸了嗎？我有兒子了嗎？還是真的覺得很神奇」，並說自己現在的生活非常幸福。

宋仲基 好萊塢 奧斯卡獎

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