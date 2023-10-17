鄧麗君、鳳飛飛曾翻唱 日本國寶歌手谷村新司74歲病逝

谷村新司病逝，圖為他過74歲生日時與自己45歲的海報合影。(取材自Ｘ平台)

日本 國寶級創作歌手谷村新司所屬的經紀公司16日宣告，他已於8日在東京病逝，享壽74歲，15日已低調舉行了葬禮，僅讓至親好友出席，但直到出殯後才讓消息曝光。據悉，谷村新司今年3月因為急性腸炎動手術，不過之後身體狀況一直未好轉，更取消多場活動。

谷村新司出道至今已超過40年，他創作過不少歌曲，當時正當紅的山口百惠也唱過他寫的歌，他的經典歌曲「昴」，被翻唱過多種版本，像是鳳飛飛翻唱的國語版本「另一種鄉愁」，香港 關正傑翻唱粵語版本「星」，還有不少大咖歌手包括鄧麗君、張學友、羅文、譚詠麟、梅艷芳 、關正傑、徐小鳳、張國榮、郭富城、黎明等，都翻唱過他創作的歌曲。

熱愛音樂的谷村新司，因為上了年紀身體狀況每況愈下。但他還是不停工作，直到今年3月因為急性腸胃炎，緊急住院接受手術。無奈身體狀況一直沒有恢復健康，最終沒能再回到最愛的舞台上。

谷村新司從樂團「愛麗斯」出道，並於80年代開始轉型當創作歌手，在亞洲擁有極高的知名度。

許多人會好奇谷村的音樂素養，是否來自家庭的薰陶？有趣的是，谷村自己的回憶裡，由於母親是彈奏三味線、姊姊又是學習日本舞踊，因此家裡環繞的聲音幾乎都是日本傳統音樂。會開始接觸西洋音樂，是受到周遭同學的影響。