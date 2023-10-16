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戲說從頭／「媳婦的成長日記」 朴河宣真實體驗

記者陳慧貞／綜合報導
文熙景（左）煮熱飯給老公和兒子吃，卻要朴河宣跟她一起吃剩飯。（圖：東森提供）
文熙景（左）煮熱飯給老公和兒子吃，卻要朴河宣跟她一起吃剩飯。（圖：東森提供）

由朴河宣、權律主演韓劇「媳婦的成長日記」，劇中扮演媳婦的朴河宣，無論假日或是平日下班後，只要踏進婆家那一刻就得進廚房幫忙，而男人們就只是在一旁聊天喝酒無所事事，好不容易忙完，女人們卻不能上主桌用餐，只能擠在旁邊的小桌吃剩菜，婆家理所當然的態度，令她感到不可思議。

朴河宣(左)與權律在「媳婦的成長日記」步入婚姻，開始體驗婆家生活。（圖：東森提供...
朴河宣(左)與權律在「媳婦的成長日記」步入婚姻，開始體驗婆家生活。（圖：東森提供）

朴河宣2010年以「同伊」的仁顯王后一角為觀眾熟知，這次飾演的「閔思璘」待人親切、也很喜歡照顧別人，在公司裡業務能力備受認可，然而家庭生活卻她感受到戀愛與結婚的大不同，感嘆老公(權律 飾)戀愛時會買消夜來陪女友加班，婚後卻只會吃完飯就呼呼大睡，放一堆沒洗的碗盤給老婆處理，朴河宣要應付婆家已經夠辛苦，老公沒搞清楚狀況還找事吵架，根本是白目的豬隊友。

看著權律結婚前後的轉變，朴河宣(右)嘆「結婚與戀愛真的不同」。（圖：東森提供）
看著權律結婚前後的轉變，朴河宣(右)嘆「結婚與戀愛真的不同」。（圖：東森提供）

「媳婦的成長日記」改編自網路漫畫，在南韓播出時，獲得不少觀眾共鳴。飾演婆婆的文熙景，在劇中同時有著媳婦身分，因此也以同樣標準看待自己的媳婦，對待女兒與媳婦的態度完全不同。現實中朴河宣與柳秀榮因合作戲劇「Two Weeks」相識，於2017年步入禮堂，現育有一女，巧的是文熙景與柳秀榮曾在「善良魔女傳」中飾演母子，這次與朴河宣演婆媳，可說相當有緣。

除了婆婆外，飾演朴河宣小姑的崔允羅明明也是別人家的媳婦，對婆家生活極為厭倦，但回到娘家卻耍小聰明使喚朴河宣做家事，面對婆婆與小姑的雙重轟炸，朴河宣坦言：「現實中我也經歷過媳婦期，也許是在劇中展現了我自己的真實模樣，所以獲得大家的共鳴，感謝大家對這部作品的認可。」

韓劇 南韓

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