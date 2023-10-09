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Lisa參演瘋馬秀有隱情？ 傳為加入神秘組織「服從性測試」

娛樂新聞組／即時報導
Lisa分享她參演瘋馬秀的性感照片。(取材自微博)
Lisa分享她參演瘋馬秀的性感照片。(取材自微博)

南韓女團BLACKPINK成員Lisa，早前突然宣布參演法國巴黎瘋馬秀，震驚大票歌迷，對於要在瘋馬秀大尺度的脫衣表演，網友評價兩極。對於Lisa為何會參演瘋馬秀，網路眾說紛紜，其中一個陰謀論竟是Lisa為了加入神秘組織「光明會」。

香港01報導，對於Lisa參與極具爭議性的瘋馬秀，起初外界傳出是因為Lisa喜歡看瘋馬秀，亦是瘋馬秀的常客，加上不會有裸露造型才答應參與。瘋馬秀則透露今次邀請Lisa演出是想擴大年輕客群。

後來網路瘋傳Lisa參演瘋馬秀的原因並不簡單，其實是為加入神秘組織「光明會」。過去有陰謀論曾指不少歐美國際巨星，包括麥可傑克森(Michael Jackson)、女神卡卡(Lady Gaga)、小賈斯汀(Justin Bieber)等巨星，都是加入光明會後才暴紅的。

報導指出，據知Lisa為了打入歐美市場，進軍國際成為頂流巨星，因此透過參演瘋馬秀這項「服從性測試」，以成功加入光明會。

有眼尖網友發現Lisa在兩年前的Solo歌曲「LALISA」中，就曾戴上象徵光明會標誌的「毒眼」戒指。

據悉，Lisa不久前才傳出二度拒絕續約YG娛樂，全因不滿合約金500億韓元。有媒體報導，Lisa目前可能會同意與美國唱片公司簽訂巨額合同，未來將進軍好萊塢電影、影劇、遊戲、時尚等，全面攻占歐美娛樂圈。

香港 好萊塢 女神卡卡

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