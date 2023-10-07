宋仲基承認太帥 「但不是絆腳石」
韓星宋仲基事業、家庭兩得意，今年不僅結婚又喜迎一子，主演新片「禍亂：地下秩序」一改花美男形象，化身臉上有刀疤的陰沉黑幫流氓，還入圍坎城影展。他日前現身影展特別座談會「Actor's House」，提到自己出道15年，上次參加釜山影展仍是小鮮肉，是十年前宣傳「狼少年：不朽的愛」，38歲的他不免幽默感慨「我覺得我也老了」。
宋仲基提到一開始不願演出「狼少年」，提到一開始才剛成名，看到劇本時滿頭霧水，竟傲慢想著「為什麼我沒有台詞？」就拒絕演出，直到一個半月後對方再次邀約，重新仔細看劇本才讚賞故事精妙，立刻答應演出，原本一開始還會與朴寶英打鬧，「我說沒有台詞很容易，還跟寶英開玩笑說來對台詞」，結果越演越挫折，原因是他的角色是被狼帶大、與世隔絕的狼少年，只能用眼神、細微表情傳遞情感，導演請他去觀察狗，「我才學到認真觀察對方演技是多麼重要的一件事」，並在該片學到不少演員的基本功。
宋仲基因為外型出色，出道以來屢受注目，他也承認自己長得帥，「我有很多不足的地方，外貌反而能夠在某些時候幫到我，所以我絕對不會認為這會是我在演員路上的絆腳石」，並誇讚鄭雨盛才是真的天生就很帥氣，並說自己常常會不經意想與他人比較，「但突然有一天覺得這些根本毫無意義，就下定決心要自己『不要再這麼想了』」。有不少在場的觀眾指出，宋仲基一改從前的偶像路線，甚至會在結束離去後，堅持要轉頭向所有觀眾致謝才離去，果真魅力十足。
上一則
「曾幫某人卻被拋棄」 黃曉明暗諷Baby？
下一則
FB留言