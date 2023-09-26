愛妻被起底、抹黑 宋仲基高EQ破解

宋仲基不捨愛妻被造謠。（Getty Images）

韓星宋仲基 家庭事業兩得意，他近期積極宣傳新片「禍亂」，日前接受媒體訪問時，大方分享他和妻子凱蒂的互動。原來先前凱蒂被起底、造謠他全看在眼裡，還因為心疼妻子而動怒，反倒是凱蒂勸他不要走心。

凱蒂在身分曝光後，隨即遭全球粉絲和媒體肉搜、起底，所有人都好奇她究竟是何方神聖。凱蒂過去的照片也被網友翻出來，懷疑她是單親媽媽，要讓宋仲基當現成老爸。

宋仲基先前在新片記者會上，以「我和太太都是新手爸媽」，高EQ破解不實傳言。這次受訪他不再隱忍，直指媒體幫他太太亂編故事，「當時我跟公司同仁說，不要回應不實消息」，但換來的卻是對方變本加厲，讓宋仲基相當受傷。

宋仲基本以為凱蒂一定比他更難過，沒想到凱蒂反而安慰他，英國也有很多唯恐天下不亂的媒體，不妨看作「大家都很關心你」。宋仲基這才恍然大悟，「原來是我太不成熟，應該一開始就好好對外說明清楚的」。

正因為凱蒂樂觀積極的性格，宋仲基自認從妻子身上學到很多，知道該如何克制憤怒情緒。宋仲基笑嘆：「我這才知道原來我還不夠成熟，跟她比起來我差得遠了。」

現在他積極爭取海外工作，證實曾到BBC等電視台面試 ，凱蒂運用自己在歐美的人脈幫忙丈夫牽線，宋仲基也鬆口，就算鏡頭不多，他也願意爭取演出。