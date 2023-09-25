許光漢憑「想見你」紅到南韓要拍韓劇了 飾演混血殺手

自稱「配音菜鳥」的許光漢一進錄音室就展現過人天份。（圖：甲上娛樂提供）

台灣男星許光漢 憑著「想見你」一劇在南韓 暴紅，如今有韓媒爆出，他將進軍南韓演出韓劇 ，預計10月開拍。

據韓媒「News1」報導，許光漢將出演LG U+製作的懸疑驚悚劇「No Way Out」，該劇是講述一名罪犯出獄後，接下了一個懸賞200億韓元（約148萬美元）的 「公開殺人委託」，成為一場想要殺人的人和想要生存人之間展開的對抗，許光漢飾演的是一位父親是南韓人，母親是台灣人的殺手，接下了殺人委託後來到南韓，與每個角色都糾纏在一起，為劇情增添了緊張氣氛。

另外「No Way Out」除了有許光漢外，同劇的演員還有，李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等人，預計將於10月開拍，播出日期和平台將在日後才公開。

此外，日本動畫大師宮﨑駿睽違10年集大成新作「蒼鷺與少年」台灣版本中文配音確定由許光漢、曾敬驊共演，分別聲演片中兩大靈魂人物「蒼鷺」與少年「真人」，更有金馬影后李心潔加持，一人分飾真人生母「久子」及繼母「夏子」兩角，演繹動人母愛，對於首度為吉卜力動畫片配音，三位明星都表示與有榮焉。

獻聲「蒼鷺」一角的許光漢表示接到配音邀約很興奮，因為從小看吉卜力動畫長大，舉凡「龍貓」、「霍爾的移動城堡」、「神隱少女」都如數家珍，「宮﨑駿大師的動畫除了加入魔法元素，還帶有很多人生意義，我相信大家都能從中找到對自己有意義的地方。」

自稱「配音菜鳥」的許光漢一進錄音室就展現過人天份，磁性嗓音彷彿自帶魔力，瞬間引人進入魔法世界氛圍，還能一秒切換情緒濃重的台詞，連最難表達的氣音都信手捻來，令聲音導演讚譽有加，配到最後進度大超前，足足提早4小時收工。對此許光漢謙虛表示：「過程很新奇有趣，有開發到對自己聲音的其他想像，學到新東西很開心！」