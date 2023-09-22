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南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

「嫁玄彬好幸福」 孫藝真：他娶我更幸運

記者梅衍儂╱綜合報導
孫藝真(圖)打球美照是玄彬拍的。（取材自Instagram）
孫藝真(圖)打球美照是玄彬拍的。（取材自Instagram）

南韓明星夫婦玄彬和孫藝真都愛打高爾夫球，兩人結婚後也常一起打球，玄彬日前還幫老婆拍照紀錄打球身姿，甜蜜不在話下。孫藝真近日相隔兩年首登網路節目，主持人讚她嫁給玄彬有夠幸福，她豪氣回：「他娶我才更幸運吧。」

孫藝真上YouTube頻道節目和主持人切磋高爾夫球，她表示因結婚生子，現在沒有什麼空檔可以打球，不過上節目前還是拜託玄彬教她打，大讚老公球技真的很厲害，「我答應參加這個節目後，就一直拉著我老公一起練習，要求他教我打，我看他揮桿姿勢和開球的樣子，覺得他幾乎可以當職業選手」。

孫藝真更大方放閃：「他不僅教我，還陪我一起練習，常常指出我的問題在哪裡，給我很多有用的建議。」主持人提到：「在你們的婚禮上，男賓客都說『玄彬（娶了孫藝真）好好喔』，女賓客則都說『孫藝真（嫁給了玄彬）好好喔』。」孫藝真笑回：「難道我不是更值得嗎？」表示玄彬娶了她更幸運。

主持人讚玄彬又善良又完美，孫藝真笑回：「你也太稱讚他了啦！我承認他很善良，我一直叫他來上您的頻道，但他是完美主義者，想要練得更好再來和您比一下，我看他可能永遠無法出現在節目中了。」

玄彬(左)和孫藝真去年3月舉辦世紀婚禮。（取材自Instagram）
玄彬(左)和孫藝真去年3月舉辦世紀婚禮。（取材自Instagram）

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