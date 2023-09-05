傑尼斯事務所社長將去職？ 傳東山紀之接棒
日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川被指控性侵小傑尼斯男藝人，外部專家小組建議社長藤島茱莉景子辭職。「週刊文春」獨家報導，曾屬「少年隊」的傑尼斯元祖藝人東山紀之將接任社長。
報導說，傑尼斯事務所相關人士透露，57歲的藤島茱莉景子在卸任後會繼續擔任高階管理人員職務，56歲的東山紀之接任社長。傑尼斯事務所將於7日召開記者會，東山會以新社長身分出席，並為了強尼喜多川的性侵問題，提出事務所的解決方案。
8月29日公開的調查報告書中認定強尼喜多川從1950年代對被害者伸出狼爪後，在1970年代前半至2010年代中期，長期且廣泛地性侵多名小傑尼斯男藝人，受害者可能多達數百人。
報告痛批，強尼喜多川於2021年身故的姊姊瑪麗喜多川被認為對性侵事件知情，採取的態度卻是「忽視及掩蓋」。由於權力集中在瑪麗和強尼姊弟身上，導致相關事件被「視而不見」。
報告並強調傑尼斯事務所由家族經營的弊端，指出事務所即使召開董事會，對強尼喜多川也沒有發揮監督作用，甚至在強尼與瑪麗身故後，瑪麗的女兒藤島茱莉景子接替管理，「對於性侵害一事當成沒發生」的做法也沒有改變。
報告結論指出，若要讓事務所「重新出發，（社長）藤島茱莉景子不能留下來」，建議她應該辭職。
「週刊文春」指出，對於新社長人選，先前傳出傑尼斯事務所有意從外部找人，例如曾任職索尼音樂的高階管理人員，但最終決定由事務所最年長的藝人東山紀之接手。藤島則會辭職。
不過，傑尼斯事務所內部人員也說，藤島根本沒有放權，只是摘掉了職稱。
藤島這麼做，將違背外部專家小組要求她離開管理職的建議。就像她5月曾說過「不知道有（性侵問題）」一樣，不僅社會大眾無法理解，也會影響事務所重新出發。
東山紀之日前上直播節目時說，「我們非常認真看待8月29日專家小組發表的調查結果，包括嚴厲的指責與改革建議，將在9月7日召開的記者會上解釋未來舉措。在新聞會召開之前，現階段我不會發表進一步評論」。
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