傑尼斯事務所社長將去職？ 傳東山紀之接棒

東山紀之曾為傑尼斯性侵事件發聲。 （取材X平台）

日本 傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川被指控性侵 小傑尼斯男藝人，外部專家小組建議社長藤島茱莉景子辭職。「週刊文春」獨家報導，曾屬「少年隊」的傑尼斯元祖藝人東山紀之將接任社長。

報導說，傑尼斯事務所相關人士透露，57歲的藤島茱莉景子在卸任後會繼續擔任高階管理人員職務，56歲的東山紀之接任社長。傑尼斯事務所將於7日召開記者會，東山會以新社長身分出席，並為了強尼喜多川的性侵問題，提出事務所的解決方案。

8月29日公開的調查報告書中認定強尼喜多川從1950年代對被害者伸出狼爪後，在1970年代前半至2010年代中期，長期且廣泛地性侵多名小傑尼斯男藝人，受害者可能多達數百人。

報告痛批，強尼喜多川於2021年身故的姊姊瑪麗喜多川被認為對性侵事件知情，採取的態度卻是「忽視及掩蓋」。由於權力集中在瑪麗和強尼姊弟身上，導致相關事件被「視而不見」。

報告並強調傑尼斯事務所由家族經營的弊端，指出事務所即使召開董事會，對強尼喜多川也沒有發揮監督作用，甚至在強尼與瑪麗身故後，瑪麗的女兒藤島茱莉景子接替管理，「對於性侵害一事當成沒發生」的做法也沒有改變。

報告結論指出，若要讓事務所「重新出發，（社長）藤島茱莉景子不能留下來」，建議她應該辭職。

「週刊文春」指出，對於新社長人選，先前傳出傑尼斯事務所有意從外部找人，例如曾任職索尼 音樂的高階管理人員，但最終決定由事務所最年長的藝人東山紀之接手。藤島則會辭職。

不過，傑尼斯事務所內部人員也說，藤島根本沒有放權，只是摘掉了職稱。

藤島這麼做，將違背外部專家小組要求她離開管理職的建議。就像她5月曾說過「不知道有（性侵問題）」一樣，不僅社會大眾無法理解，也會影響事務所重新出發。

東山紀之日前上直播節目時說，「我們非常認真看待8月29日專家小組發表的調查結果，包括嚴厲的指責與改革建議，將在9月7日召開的記者會上解釋未來舉措。在新聞會召開之前，現階段我不會發表進一步評論」。