「屍速」鄭有美自曝最胖僅4開頭 編劇怒回：是一條腿嗎

鄭有美自爆人生最胖的時候是46、47公斤左右。（取材自Instagram)

曾與「南韓 最會賺錢PD」羅䁐錫多次合作，並在電影「屍速列車」飾演最強孕婦的鄭有美，在綜藝節目「尹食堂」系列、「瑞鎮家」中展現勤快又天然呆的形象，反差魅力十分圈粉。日前她作客羅䁐錫PD「十五夜」YouTube 頻道閒聊，在被問到人生最重體重時引起熱議，甚至讓羅PD十分慌張說：「現在全國都處於動盪議論之中」。

鄭有美日前受邀到羅䁐錫PD「十五夜」YouTube頻道閒聊，羅䁐錫問鄭有美人生最胖的時候是什麼時候，她猶豫了一下表示大概是46、47公斤左右，工作人員立刻回：「你說什麼？是一條腿嗎？」全場引發爆笑後，羅䁐錫PD則慌張表示：「現在全國都處於動盪議論之中」。鄭有美表示自己比起吃東西更喜歡睡覺，只要有時間就會睡覺，所以意外減肥了，因為我不吃東西，只有睡覺跟工作。被問到最胖的時候有什麼困難時，她則回應會有點上氣不接下氣。