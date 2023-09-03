「屍速」鄭有美自曝最胖僅4開頭 編劇怒回：是一條腿嗎
曾與「南韓最會賺錢PD」羅䁐錫多次合作，並在電影「屍速列車」飾演最強孕婦的鄭有美，在綜藝節目「尹食堂」系列、「瑞鎮家」中展現勤快又天然呆的形象，反差魅力十分圈粉。日前她作客羅䁐錫PD「十五夜」YouTube頻道閒聊，在被問到人生最重體重時引起熱議，甚至讓羅PD十分慌張說：「現在全國都處於動盪議論之中」。
鄭有美日前受邀到羅䁐錫PD「十五夜」YouTube頻道閒聊，羅䁐錫問鄭有美人生最胖的時候是什麼時候，她猶豫了一下表示大概是46、47公斤左右，工作人員立刻回：「你說什麼？是一條腿嗎？」全場引發爆笑後，羅䁐錫PD則慌張表示：「現在全國都處於動盪議論之中」。鄭有美表示自己比起吃東西更喜歡睡覺，只要有時間就會睡覺，所以意外減肥了，因為我不吃東西，只有睡覺跟工作。被問到最胖的時候有什麼困難時，她則回應會有點上氣不接下氣。
事實上，根據日本瘋傳的「灰姑娘體重」（意指女性憧憬的夢幻身材，但通常都很不健康且傷身）163公分的鄭有美體重正是47公斤，標準體重可以到58.5公斤。所以47公斤對鄭有美來說其實已經算是過瘦，目前的她可能低於這個數字，只能說演藝圈這麼嚴苛的體態要求也只有女明星能做到了。
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