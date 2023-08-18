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日「最想擁有臉蛋」 人妻新垣結衣奪冠 橋本環奈第三

娛樂新聞組／綜合報導
新垣結衣35歲仍很有少女感。（取材自Instagram）
新垣結衣35歲仍很有少女感。（取材自Instagram）

日媒票選一年一度的「最想擁有臉蛋」排行榜近日公開，由250位日本女性透過投票，選出她們心中最想擁有的臉蛋藝人排行榜。如以往常勝軍名單，包括橋本環奈、石原聰美、新垣結衣等人都風光上榜。

首先，第十名至第六名分別為：長澤雅美、綾瀨遙、今田美櫻、前乃木坂46成員白石麻衣及濱邊美波， 長澤雅美與綾瀨遙並列。接著共同獲得第四名的是廣瀨鈴與石原聰美，值得一提的是，石原聰美過去曾多次獲得「最想擁有臉蛋」、「戀人理想型」等排行冠軍，自2020年結婚後人氣稍稍下滑，近年再次回到上位圈。

2023年的「最想擁有臉蛋」前三名分別是新垣結衣、北川景子和橋本環奈。

橋本環奈作為「千年一遇美少女」呼聲一直都很高，近年也有不少代表作，還跨足真人舞台劇，與上白石萌音一起主演「神隱少女」千尋一角，演技獲得認可。2020年生下女兒的北川景子一直都深受不論男女歡迎，當媽後魅力不減，成為許多年輕媽媽的時尚指標。

冠軍新垣結衣再度展現「國民老婆」的魅力，即使2021年與合作「月薪嬌妻」的星野源結婚仍人氣不減，即使35歲仍很有少女感。

橋本環奈被封為「千年一遇美少女」。（取材自Instagram）
橋本環奈被封為「千年一遇美少女」。（取材自Instagram）

新垣結衣 舞台劇 星野源

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