聽媽媽的話… 「全球最美臉蛋」爽快答應除刺青

曾兩度獲選「全球最美臉蛋」美譽的南韓女星NaNa，努力消除身上各種刺青。（取材自Instagram）

「因為媽媽想再次看到我乾淨的身體，我正在努力消除身上刺青」，前南韓 女團After School成員NaNa（林珍娜）前陣子因全身刺滿各種「塗鴉風」刺青而引發熱議，在媽媽拜託之下，決定洗掉所有刺青，也透露了為何當時會如此衝動。

NaNa從偶像轉戰演員，演藝成績亮眼，並在2014年與2015年奪下TC Candler「全球最美臉蛋」。去年9月她出席電影「局中局」的記者會時，首次公開從鎖骨到腳背的刺青，包括了蜘蛛、蛇、葉子、蜘蛛網、玫瑰等；由於範圍頗廣，加上圖案像是塗鴉，當時一度被認為可能只是刺青貼紙，經紀公司當時也僅低調回應：「因為是藝人的私生活，難以提供回應。」

此外，NaNa也在「Glitch」一劇中，飾演一位身上有刺青、熱愛研究UFO 的百萬YouTuber，因此也有許多粉絲猜測，NaNa是不是入戲太深，而選擇去刺青。

不過，Nana之後在韓劇 「天外謎蹤」的發表記者會上，則承認是全身刺青，並透露：「因為我想做就做了。」近日，她在網路節目上透露，目前她正在雷射消除身上的刺青，她表示當初刺青的原因，是因為「刺青的當時，我處於心情上很辛苦的時候，透過刺青表達我的心境」。

NaNa坦言，隨著時間過去，她的心情也逐漸安定下來，她的媽媽「想再次看到乾淨的身體」，於是小心翼翼的拜託她，希望她能消除這些刺青，她也就爽快的答應了。