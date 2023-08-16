我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

聽媽媽的話… 「全球最美臉蛋」爽快答應除刺青

娛樂新聞組／綜合報導
曾兩度獲選「全球最美臉蛋」美譽的南韓女星NaNa，努力消除身上各種刺青。（取材自Instagram）
曾兩度獲選「全球最美臉蛋」美譽的南韓女星NaNa，努力消除身上各種刺青。（取材自Instagram）

「因為媽媽想再次看到我乾淨的身體，我正在努力消除身上刺青」，前南韓女團After School成員NaNa（林珍娜）前陣子因全身刺滿各種「塗鴉風」刺青而引發熱議，在媽媽拜託之下，決定洗掉所有刺青，也透露了為何當時會如此衝動。

NaNa從偶像轉戰演員，演藝成績亮眼，並在2014年與2015年奪下TC Candler「全球最美臉蛋」。去年9月她出席電影「局中局」的記者會時，首次公開從鎖骨到腳背的刺青，包括了蜘蛛、蛇、葉子、蜘蛛網、玫瑰等；由於範圍頗廣，加上圖案像是塗鴉，當時一度被認為可能只是刺青貼紙，經紀公司當時也僅低調回應：「因為是藝人的私生活，難以提供回應。」

此外，NaNa也在「Glitch」一劇中，飾演一位身上有刺青、熱愛研究UFO的百萬YouTuber，因此也有許多粉絲猜測，NaNa是不是入戲太深，而選擇去刺青。

不過，Nana之後在韓劇「天外謎蹤」的發表記者會上，則承認是全身刺青，並透露：「因為我想做就做了。」近日，她在網路節目上透露，目前她正在雷射消除身上的刺青，她表示當初刺青的原因，是因為「刺青的當時，我處於心情上很辛苦的時候，透過刺青表達我的心境」。

NaNa坦言，隨著時間過去，她的心情也逐漸安定下來，她的媽媽「想再次看到乾淨的身體」，於是小心翼翼的拜託她，希望她能消除這些刺青，她也就爽快的答應了。

韓劇 南韓 UFO

上一則

流量太嚇人 魏大勛「登封」雜誌秒殺

下一則

「攻其不備」溫情藏黑幕？主角本尊控「養父母」撒謊

延伸閱讀

阿Sa情變 傳第三者是「港版孫藝真」童星出道、演過梁朝偉女兒

阿Sa情變 傳第三者是「港版孫藝真」童星出道、演過梁朝偉女兒
「封神」妲己被起底 愛跑夜店、與房祖名交往過

「封神」妲己被起底 愛跑夜店、與房祖名交往過
「封神」中的「蘇妲己」竟是房祖名舊愛？ 娜然曾是夜店常客

「封神」中的「蘇妲己」竟是房祖名舊愛？ 娜然曾是夜店常客
刺青穿旗袍… 芝富地博物館科學家展 聚焦鄒晶梅

刺青穿旗袍… 芝富地博物館科學家展 聚焦鄒晶梅

熱門新聞

Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現