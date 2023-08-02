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BLACKPINK首位認愛成員 Jisoo與「梨泰院」反派男星戀愛中

娛樂新聞組／即時報導
Jisoo認愛「梨泰院Class」反派男星安普賢。（取材自微博）
Jisoo認愛「梨泰院Class」反派男星安普賢。（取材自微博）

南韓女團BlackPink首位成員官方承認戀情，隊長Jisoo在3日認愛「梨泰院Class」反派男星安普賢。

經紀公司YG承認Jisoo與安普賢戀情，表示：「兩人現在還處於初期階段，所以很謹慎」、「抱有好感，正在逐漸瞭解的過程中」。安普賢所屬經紀公司也承認了安普賢和智秀的戀愛，並表示「正在瞭解階段」。 

來源：디스패치 / Dispatch

消息指出，Jisoo在韓國的時間不多，多半隨著團體在全世界巡迴，所以男友安普賢會為Jisoo協調形成，由於Jisoo是出了名的宅女，只要一回南韓也多半待在家裡，所以約會場地都在龍山的家，安普賢會親自開車去，只要Jisoo結束演唱會，兩人就會約會，兩人的共同友人並表示「Jisoo是世界知名的女團成員，受到高度關注的狀況下，約會場地自然會受到限制。」

兩人相差七歲、身高差25公分。

演員安普賢曾出現「太陽的後裔」，飾演宋仲基的隊友，接著在「梨泰院Class」演出朴敘俊的死對頭爆紅。其實安普賢出道前曾擔任拳擊選手，高中時代表釜山參加全國大賽奪得金牌，卻因太常受傷而決定轉換跑道，以模特兒身份出道踏上戲劇之路。

梨泰院 南韓 宋仲基

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