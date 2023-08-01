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福原愛若想翻盤 這招反制江宏傑

記者李姿瑩／綜合報導
福原愛現在引發各界反感。（取材自Instagram）
福原愛現在引發各界反感。（取材自Instagram）

江宏傑福原愛婚變後撕破臉，江宏傑赴日召開記者會後，相關議題在演藝圈、法律界持續引發討論。多位律師和相關人士接連發表不同角度的看法，如果福原愛還想翻盤，這兩周內必須提出「準抗告」。

這樁跨國聯姻演變成跨國官司，福原愛可說賠了夫人又折兵，在日本人心中的好感度蕩然無存。根據日媒報導，江宏傑在召開記者會後，廣告金主更不敢接近福原愛，怕她之後有觸法之虞。

根據日本的家事法庭判決結果，法院判處「保全命令」，要求福原愛立即履行與江宏傑的約定。福原愛則提出「日本司法尚未確定」，表明不願照辦，日媒推測她接下來可能提出準抗告，力拚翻盤。

雖然福原愛目前並沒有明確的動作，但日本法界認為情勢對她不利，首先是福原愛的聲明中將台灣和日本的法院審理混為一談，加上她明顯沒有要遵循「保全命令」的要求，未來要爭取權益時，只怕會被法院方面冷處理。

於此同時，「女性自身」盤點了福原愛這段期間過著愜意的上流生活，包括出入靠司機開勞斯萊斯代步、和橫濱男出雙入對等等。不過隨著江宏傑開打跨國官司，福原愛工作量銳減，已經換屋減輕開銷，未來能否維持相同品質的生活水準還很難說。

福原愛 江宏傑 日本

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