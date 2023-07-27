河正宇、朱智勛隔5年再合體 酷熱下被狗追2天

繼「與神同行」後，河正宇（右）、朱智勛時隔5年再合作驚險拯救人質。（圖：車庫提供）

斥資200億韓元打造的「贖命救援」，由「屍戰朝鮮」導演金成勳執導，河正宇、朱智勛領銜主演，這次河正宇在尚未讀劇本時就決定參演本作。

電影改編自1986年黎巴嫩南韓 外交官遭綁事件，遠赴北非摩洛哥取景拍攝，費時7個月拍攝而成。有七成的場景都在摩洛哥拍攝，河正宇和朱智勛也在摩洛哥待了5個月進行拍攝，還在氣候炎熱的狀況下拍攝被野狗追逐的場面，以及刺激無比的飛車追逐戲。

金成勳導演表示：「我想打造出無論在什麼狀況下，都充滿緊張急迫感的動作戲，因此我必須讓河正宇和朱智勛所飾演的角色被逼到臨界點。但兩位演員拍攝時都流了許多汗，我心想沒想到人體竟然能流出那麼多的水分，河正宇的汗水就像在淋浴一樣狂流不止！」其中，被野狗追的場面最讓河正宇印象深刻，他說：「拍攝那場戲的第一天時狀況還可以，但第2天野狗們就開始變得粗暴，當導演一喊『卡』時，牠們就發出悲鳴聲，甚至還有工作人員被狗咬傷，讓狀況變得更寫實了，因此也讓我的演技變得更自然。」

曾和金成勳導演合作過話題韓劇 「屍戰朝鮮」的朱智勛，在5年前就收到「贖命救援」的邀約，據說當時河正宇已決定要參演本作，因此朱智勛一聽就馬上向導演道謝，在沒看劇本的狀態就答應參演！但朱智勛也笑說：「後來當我看了劇本時，感到十分後悔，若『屍戰朝鮮』是很辛苦的作品，那『贖命救援』就是極限生存記！」言語中足見「贖命救援」的拍攝過程十分艱辛。

出道20年的朱智勛，曾在過往的作品中扮演皇太子、陰間使者、王世子、殺人犯、律師、護林員等多樣角色，這次他在片中飾演一名在黎巴嫩工作的計程車司機，為了這個角色還練習了阿拉伯語和法語臺詞，但他苦笑表示：「我完全看不懂阿拉伯文，所以就像外星語一樣！因為要放感情演戲才行，但即使熬夜兩天背誦仍很快就忘光了！法語的話，因為常常看法國電影所以習慣了，直到現在我仍完全不記得任何一點阿拉伯語！」

河正宇和朱智勛睽違5年再次共演，私下交情很好的兩人，也透露一起參演「贖命救援」的感想，河正宇透露他和朱智勛的默契好到沒話說，他表示：「拍攝現場常常有許多變數，但我們很會活用那樣的氛圍，一起互相配合，感受到對彼此的信任感，對戲時充滿樂趣！」朱智勛則說：「是很有戰友愛、令人感動的拍攝現場！更加理解自己所喜愛的人們，很刺激！」