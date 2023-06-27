足立梨花閃婚歷史名人後代 用「柯南版結婚申請書」

足立梨花閃婚，老公是手語音樂組合「HANDSIGN」的TATSU。（取材自微博）

日本 女星足立梨花與手語樂團「HANDSIGN」30歲成員TATSU閃婚！夫妻兩人同步於社群 曬出戒指與結婚申請書，網友一看，申請書用的正是足立梨花曾許願想用的「柯南版結婚申請書」，申請書上「基德」手拿紅寶石，而桌上則帶著知名品牌的結婚對戒。

綜合媒體報導，TATSU是江戶時代農政思想家二宮金次郎（二宮尊德）的後代，和足立梨花因合作MV、練習手語相識相戀，進而交往並攜手邁入人生新里程。足立梨花曾於看過「名偵探柯南：唐紅的戀歌」電影後表示希望未來能用柯南的結婚申請書，這個願望經過六年後成真，她曬出「藍色基德」的結婚申請書，旁邊擺著有兩大夢幻品牌的結婚對戒，圓了自己的動漫夢。

足立梨花曾主演日版「我可能不會愛你」，是日版「程又青」，同時也參演「人是100%靠外表」、「校對女王」等人氣日劇 。她2017年為「HANDSIGN」拍攝MV「我來當你的耳朵」，扮演聾人女主角並挑戰學手語，後來MV觀看數突破千萬，她與「HANDSIGN」在活動中重逢，並與TATSU展開交往，最後感情修成正果。

「HANDSIGN」的TATSU是江戶時代農政思想家二宮金次郎（二宮尊德）的後代。二宮金次郎是有名的孝子，傳聞他非常愛看書，因此日本全國很多小學都會放二宮金次郎的銅像。坊間更流傳一個學校怪談「會走路的二宮像」，相傳二宮金次郎太喜歡看書，為了不要嚇到小朋友，都選在沒有人的半夜進圖書館看書。TATSU同步曬出結婚申請書，大批網友湧入留言恭喜。