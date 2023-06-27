我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

足立梨花閃婚歷史名人後代 用「柯南版結婚申請書」

娛樂新聞組／綜合報導
足立梨花閃婚，老公是手語音樂組合「HANDSIGN」的TATSU。（取材自微博）
足立梨花閃婚，老公是手語音樂組合「HANDSIGN」的TATSU。（取材自微博）

日本女星足立梨花與手語樂團「HANDSIGN」30歲成員TATSU閃婚！夫妻兩人同步於社群曬出戒指與結婚申請書，網友一看，申請書用的正是足立梨花曾許願想用的「柯南版結婚申請書」，申請書上「基德」手拿紅寶石，而桌上則帶著知名品牌的結婚對戒。

綜合媒體報導，TATSU是江戶時代農政思想家二宮金次郎（二宮尊德）的後代，和足立梨花因合作MV、練習手語相識相戀，進而交往並攜手邁入人生新里程。足立梨花曾於看過「名偵探柯南：唐紅的戀歌」電影後表示希望未來能用柯南的結婚申請書，這個願望經過六年後成真，她曬出「藍色基德」的結婚申請書，旁邊擺著有兩大夢幻品牌的結婚對戒，圓了自己的動漫夢。

足立梨花曾主演日版「我可能不會愛你」，是日版「程又青」，同時也參演「人是100%靠外表」、「校對女王」等人氣日劇。她2017年為「HANDSIGN」拍攝MV「我來當你的耳朵」，扮演聾人女主角並挑戰學手語，後來MV觀看數突破千萬，她與「HANDSIGN」在活動中重逢，並與TATSU展開交往，最後感情修成正果。

「HANDSIGN」的TATSU是江戶時代農政思想家二宮金次郎（二宮尊德）的後代。二宮金次郎是有名的孝子，傳聞他非常愛看書，因此日本全國很多小學都會放二宮金次郎的銅像。坊間更流傳一個學校怪談「會走路的二宮像」，相傳二宮金次郎太喜歡看書，為了不要嚇到小朋友，都選在沒有人的半夜進圖書館看書。TATSU同步曬出結婚申請書，大批網友湧入留言恭喜。

日本 社群 日劇

上一則

全家尋短案大逆轉 市川猿之助涉「加工自殺」被捕

下一則

山下智久勤健身 新木優子笑說壯到抱不住

延伸閱讀

1歲會唸字母 2歲自學中文 英國神童超強學習力 跌破眾人眼鏡

1歲會唸字母 2歲自學中文 英國神童超強學習力 跌破眾人眼鏡
黃子佼自爆「一件事」瞞孟耿如9年 Lulu聽完嚇傻

黃子佼自爆「一件事」瞞孟耿如9年 Lulu聽完嚇傻
坐日本博愛座看書遭網酸爆 喬治亞大使正面迎擊：我沒造成別人困擾

坐日本博愛座看書遭網酸爆 喬治亞大使正面迎擊：我沒造成別人困擾
高中生墜樓命案 5億男與同性配偶無情話也無親密照

高中生墜樓命案 5億男與同性配偶無情話也無親密照

熱門新聞

陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
陶晶瑩。(本報系資料照)

陶晶瑩被黃子佼點名曾經交往 她回應曝光了

2023-06-19 09:37
歐陽娜娜主演的「永安夢」近日釋出預告。（取材自微博）

歐陽娜娜當「長安第1美人」哭戲演太爛 網友看不下去

2023-06-20 20:02

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話