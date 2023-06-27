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「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

山下智久勤健身 新木優子笑說壯到抱不住

記者陳建嘉／綜合報導
山下智久(左)與新木優子一起出席新片記者會。（記者吳致碩／攝影）
山下智久(左)與新木優子一起出席新片記者會。（記者吳致碩／攝影）

日本男神山下智久睽違12年訪台，他與電影「SEE HEAR LOVE看不見聽不見也愛你」女主角新木優子同行抵台宣傳，日前出席記者會，他看起來心情極佳，不僅用中文喊「大家好」，並配合說出告白字句「我愛你」、「我想你」，也難得透露遇到真愛時的反應，「在不造成對方困擾之下，我會主動進擊」。

兩人透露前一晚已與工作人員品嘗台菜，面露微笑說在台灣吃得好、睡得好，山下智久說：「雖然短暫但過得充實，感謝大家的熱情招待！」還用中文補充說「好吃」，新木優子則對大圓桌用餐的習俗感到印象深刻，「氣氛很和諧歡樂，非常開心」。山下智久雖然很久沒到台灣，但一抵達機場就看到很多台灣粉絲接機，覺得很感動，「謝謝大家如此熱情迎接，到現在依然難忘」。

被問拍片時印象最深刻的事，新木優子提到有段緊緊抱住山下智久，不讓他做傻事的戲，山下智久也必須用力掙扎，「我知道他有在健身，但沒想到壯到抱不住，力氣真的很大。」山下智久則謙稱沒有太刻意維持身材，只是因為熱愛運動，並說沒有特地控制飲食，讓在場媒體感到不可置信，新木優子在旁則信誓旦旦說常看到山下智久在享用美食，讓山下智久害羞點頭，「台灣菜超好吃，我吃超多的」。

山下智久、新木優子從「空中急診英雄」電影版之後，相隔5年再度合作，新木誇讚山下總是很配合，「我喜歡拍照，我拍戲也會帶著相機，山下會讓我拍他，每次要拍他時，他都會送我一個微笑鏡頭」山下則甜回新木總是會認真傾聽別人說話，非常貼心。

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