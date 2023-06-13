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「床上功夫有我厲害嗎？」Jennie新劇對話太露骨挨批

記者陳建嘉／即時報導
Jennie在「偶像漩渦」的露骨對白引發爭議。(取材自推特)
Jennie在「偶像漩渦」的露骨對白引發爭議。(取材自推特)

莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、威肯（The Weeknd）以及BLACKPINK成員Jennie主演18禁美劇「偶像漩渦」（The Idol）開播以來，題材大膽，受到不少爭議，Jennie自從在首集客串有段性感熱舞之後，第2集又與威肯有曖昧對話，直接詢問「她的床上功夫有我厲害嗎？」威肯回應「寶貝，沒有人比妳厲害」，更用了F字開頭，與「性」有關的髒話，引發網友熱議。

「偶像漩渦」近期釋出第2集的片段畫面，其中有一段是可見到Jennie飾演的黛安與威肯所飾演的「泰德羅」有一些性愛對話，引發爭議，不僅在在各大社群上掀起討論，然則Jennie在首2集戲分不多，看起來目前也很像是客串，即便有發揮她的舞蹈才華，整體來說還是沒有太大發揮。

其實「偶像漩渦」開播時就因不少「18禁畫面」，在網路上熱烈討論，Jennie更有教導女主角莉莉蘿絲戴普跳「多人性感3P舞蹈」，原本網友以為是YG娛樂的選擇，但報導指出是Jennie自己想挑戰，而後甚至有網友指出：「她對這部作品的選擇真的讓人失望。」

至於女主角莉莉蘿絲戴普在劇中則有多場愛撫、親密床戲，外界好奇她的巨星父親強尼戴普（Johnny Depp）的想法，其實，強尼一直以莉莉蘿絲為榮，英媒「每日郵報」指出，「強尼喜歡莉莉開創自己的事業，並挑戰自己去扮演她感興趣並考驗她的角色」，相當欣賞女兒沒有依靠自己的名聲、事業，而是憑一己之力努力去拍一部專屬於自己的戲。

Jennie近期宣傳美劇「偶像漩渦」以及巡迴演唱會。(取材自Instagram)
Jennie近期宣傳美劇「偶像漩渦」以及巡迴演唱會。(取材自Instagram)

社群 美劇 BLACKPINK

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