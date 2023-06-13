「床上功夫有我厲害嗎？」Jennie新劇對話太露骨挨批

Jennie在「偶像漩渦」的露骨對白引發爭議。(取材自推特)

莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、威肯（The Weeknd）以及BLACKPINK 成員Jennie主演18禁美劇 「偶像漩渦」（The Idol）開播以來，題材大膽，受到不少爭議，Jennie自從在首集客串有段性感熱舞之後，第2集又與威肯有曖昧對話，直接詢問「她的床上功夫有我厲害嗎？」威肯回應「寶貝，沒有人比妳厲害」，更用了F字開頭，與「性」有關的髒話，引發網友熱議。

「偶像漩渦」近期釋出第2集的片段畫面，其中有一段是可見到Jennie飾演的黛安與威肯所飾演的「泰德羅」有一些性愛對話，引發爭議，不僅在在各大社群 上掀起討論，然則Jennie在首2集戲分不多，看起來目前也很像是客串，即便有發揮她的舞蹈才華，整體來說還是沒有太大發揮。

其實「偶像漩渦」開播時就因不少「18禁畫面」，在網路上熱烈討論，Jennie更有教導女主角莉莉蘿絲戴普跳「多人性感3P舞蹈」，原本網友以為是YG娛樂的選擇，但報導指出是Jennie自己想挑戰，而後甚至有網友指出：「她對這部作品的選擇真的讓人失望。」