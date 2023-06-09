山下智久扮視障 睽違多年再演浪漫愛情片

山下智久（右）為了演出「SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你」中的角色，特地向視障人士進行訪問。（圖：天馬行空提供）

日本 男星山下智久近年積極拓展海外演藝事業，睽違多年再次演出浪漫愛情電影 ，更在「SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你」中飾演雙目失明的漫畫家。

山下智久表示，為了這部電影，特地向視障人士進行訪問，且為了體驗看不見的無助感和生活狀態，嘗試著自己在家矇著眼睛生活，好讓自己能更進一步理解真治的心情。女主角新木優子則表示，這是自己第一次飾演聽障者，「我很努力和手語老師學習，希望手語演出能盡可能地自然、真實，讓真正的聽障者不會有不舒服的感覺，這是非常寶貴的經驗！」

除了手語演出之外，新木優子此次也在片中有精采的鋼琴演出。對此，她表示自己小學的時候有學過一點鋼琴，這次為了電影重新開始練琴，每天都會花兩小時的時間在家練習，對於自己能夠成功在電影中完整演奏完一首樂曲，新木優子開心表示相當驚喜。

該片是由南韓導演 李宰漢執導，他曾在2010年拍攝過日韓合拍電影「再見，總有一天」，對於此次再度與日本演員合作，他對整個團隊表達高度肯定，「這次參與演出的日本演員們都非常優秀，每個人在開拍前都做足萬全準備，且認真投入拍攝，這是很棒的一次合作！」