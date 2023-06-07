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「舞伎家」紅牌吐心聲：演藝圈99.9%是現實

記者杜沛學╱綜合報導
橋本愛在日本演藝圈打滾12年，認為這個圈子99.9%都是現實。(圖：ELLE提供)
橋本愛在日本演藝圈打滾12年，認為這個圈子99.9%都是現實。(圖：ELLE提供)

日本演員橋本愛在「舞伎家的料理人」中詮釋藝伎紅牌「百子」，受訪分享在日本演藝圈打滾12年的心境，非常誠實地說：「這個圈子的99.9%都是現實。」

橋本愛認為演藝圈「一點夢想都沒有」，「但真的會有0.1%的美夢降臨，所以為了這個美夢，每天腳踏實地努力，就能實現這0.1%的美夢。」

回顧過去，橋本愛直呼，想重來的事「多得要命」，「我真的從以前就覺得自己比周遭的人慢半拍，所以想重來的事情非常多，但是要是沒有這些失敗，我應該沒辦法變成一個正經的人。未來大概也會這樣跌跌撞撞走下去，所以我一直都抱著自己會失敗的覺悟。也因為這樣，我不太會後悔，但是會反省。」

不過演出「舞」劇，和導演是枝裕和合作，橋本愛形容「算實現了夢想」，「我本來就很喜歡是枝裕和導演的作品，覺得是枝導演本身也是電影界的未來，他不獨善其身，會為了社會做貢獻，這樣的態度是我的指針。」

橋本愛表示：「另外一點就是能接觸日本傳統，由京都的人間國寶井上八千代大師指導跳舞，我才知道自己的身體原來完全派不上用場。除了演員之外，我本來就對跳舞很感興趣，經過這次之後，讓我未來也想進一步研究下去。」

橋本愛並非抱著期待進入演藝界，所以沒有感受到什麼落差。(圖：ELLE提供)
橋本愛並非抱著期待進入演藝界，所以沒有感受到什麼落差。(圖：ELLE提供)

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