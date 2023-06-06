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「嵐」櫻井翔哭談性侵案「被揣測受傷」為傑尼斯受害者發聲

記者梅衍儂／即時報導
櫻井翔在節目中談論到傑尼斯性侵案。(取材自推特)
櫻井翔在節目中談論到傑尼斯性侵案。(取材自推特)

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川性侵事件持續延燒，天團「嵐」成員櫻井翔也發聲了，他在節目直播中談到此事，眼中泛淚還一度哽咽，但日媒分析這可能是傑尼斯要他演的一場戲。

櫻井翔5日在節目「news zero」直播中，直接切入性侵案話題，他表示一直覺得要評論這件事非常難，因為他的身份有些尷尬：「這件事上，我主要有兩個面向，第一我是這間公司的藝人，第二我也可能被外界認為是受害者。」

但他還是選擇出面講話，理由是「有些人可能會因為外界的猜測受到傷害」，他哽咽說：「那些曾經跟我一起從『小傑尼斯』（指練習生）一起生活過的夥伴，很多人已經不在這個圈子了，有自己全新的人生道路，可是這次他們也成為了外界猜測受害的對象，我覺得這個是最要避免發生的。」

他擔心就連現在自己這樣的發言都會傷害到那些人，因此呼籲傑尼斯事務所調查性侵案時一定要保護好當事人隱私，不要去勉強不想發聲的人，櫻井翔也提到：「我們也應該認真對待提出指控的受害者，以及今天提交簽名（指連署）的人們，希望調整體制再也不要發生類似的事情。」

最後他神情嚴肅地說：「最後我還要說性侵是絕不能允許的，絕對不能再發生。」

性侵 隱私 日本

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