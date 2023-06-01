粉絲夢碎 T.O.P宣告退出 BIGBANG再難合體

T.O.P確定退出BIGBANG。（取材自Instagram）

曾經是韓樂壇中地位無可動搖的天團BIGBANG，如今面臨團員四散、再也無法合體的結果，T.O.P日前深夜親自回覆歌迷，表示自己確定離開BIGBANG，讓等待偶像重聚回歸的粉絲夢碎。

BIGBANG是YG娛樂2006年推出的男團，由T.O.P、太陽 · G-Dragon、大聲、勝利5人組成，以「謊言」、「一天一天」等歌曲走紅，並逐漸受到全球廣大粉絲歡迎，迎來天團地位。不料2017年T.O.P爆發吸食大麻 醜聞，2019年勝利捲入販售毒品 、賄賂警方等案遭判刑1年半，勝利宣布退出演藝圈，T.O.P則未明說是否也離開BIGBANG。

去年3月，T.O.P在採訪中透露表示沒有與YG娛樂續約，也表明想退出BIGBANG，不過4月BIGBNAG以4人陣容推出相隔時隔4年的回歸之作「春夏秋冬(Still Life）」，T.O.P在社群 平台上向粉絲告別，表示感謝過去的16年。

上月底T.O.P即將以Solo形式回歸的消息傳出，日前有粉絲在他IG留言詢問「你還在BIGBANG嗎」，他回覆「我已經退團」，更用全文大寫強調「我去年就跟你們說我已經退出，我現在正在面臨人生新篇章」，他還在限動Po出自己新聞的截圖，然後把標題上「BIGBNAG」的韓文塗掉，宣告自己不再是BIGBANG一員。