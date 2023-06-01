我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

粉絲夢碎 T.O.P宣告退出 BIGBANG再難合體

記者梅衍儂／綜合報導
T.O.P確定退出BIGBANG。（取材自Instagram）
T.O.P確定退出BIGBANG。（取材自Instagram）

曾經是韓樂壇中地位無可動搖的天團BIGBANG，如今面臨團員四散、再也無法合體的結果，T.O.P日前深夜親自回覆歌迷，表示自己確定離開BIGBANG，讓等待偶像重聚回歸的粉絲夢碎。

BIGBANG是YG娛樂2006年推出的男團，由T.O.P、太陽 · G-Dragon、大聲、勝利5人組成，以「謊言」、「一天一天」等歌曲走紅，並逐漸受到全球廣大粉絲歡迎，迎來天團地位。不料2017年T.O.P爆發吸食大麻醜聞，2019年勝利捲入販售毒品、賄賂警方等案遭判刑1年半，勝利宣布退出演藝圈，T.O.P則未明說是否也離開BIGBANG。

去年3月，T.O.P在採訪中透露表示沒有與YG娛樂續約，也表明想退出BIGBANG，不過4月BIGBNAG以4人陣容推出相隔時隔4年的回歸之作「春夏秋冬(Still Life）」，T.O.P在社群平台上向粉絲告別，表示感謝過去的16年。

上月底T.O.P即將以Solo形式回歸的消息傳出，日前有粉絲在他IG留言詢問「你還在BIGBANG嗎」，他回覆「我已經退團」，更用全文大寫強調「我去年就跟你們說我已經退出，我現在正在面臨人生新篇章」，他還在限動Po出自己新聞的截圖，然後把標題上「BIGBNAG」的韓文塗掉，宣告自己不再是BIGBANG一員。

社群 大麻 毒品

上一則

穿「真空西裝」 46歲言承旭奪年度魅力獎

下一則

趙露思、 張馨予個資遭洩 支持動保竟被盯上

延伸閱讀

鬧離不到1個月 洪欣夫婦合體放閃

鬧離不到1個月 洪欣夫婦合體放閃
鬧離婚不到一個月… 洪欣、張丹峰合體直播 互動超甜蜜

鬧離婚不到一個月… 洪欣、張丹峰合體直播 互動超甜蜜
NBA／厄文再合體詹姆斯？ 媒體建議湖人3換1交易

NBA／厄文再合體詹姆斯？ 媒體建議湖人3換1交易
「最美星二代」合體木村光希 一翻照片還有這位大咖

「最美星二代」合體木村光希 一翻照片還有這位大咖

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
秦漢準媳婦身材很養眼。圖／摘自臉書

秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友

2023-05-26 15:56
44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

2023-05-23 08:40
劉香慈被二兒子捕捉性感照。圖／截圖自臉書

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

2023-05-26 13:53
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行