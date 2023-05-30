10年前摔重傷留下後遺症 馬東石：1年痛300天
韓星馬東石出道以來，以大快人心的動作戲擄獲許多觀眾的心，在新片「犯罪都市3」動作戲依然沒少，甚至全面升級，但他也透露為了消化激烈的動作戲，他的身體一年有300天都非常痛。
馬東石透露從小運氣就很差，年輕時騎機車外送時曾受過嚴重的傷；移民到美國在打工時也曾因為受傷動過兩次手術，他還說：「後來回到南韓當演員時，在國外拍攝的途中曾從6公尺高的地方掉下來，當時造成脊椎、胸骨、腳踝等多處骨折，阿基里斯腱也掉了一半，原本有可能造成胸部以下的部分麻痺，但醫生說因為我天生骨頭夠強韌，才能奇蹟似地活下來」。
馬東石發生意外後的這10年來，因為必須消化繁忙的行程而無法好好復健，因此有了各種後遺症，他透露：「因為產生了恐慌症，所以無法好好地搭飛機。我的恐慌症並非憂鬱症造成的，而是因為脊椎骨折後自律神經產生問題所造成的後遺症，直到不久前仍有呼吸困難的症狀。在拍攝時，有時恐慌症也會突然發作，就必須暫停拍攝」。
即使身體已經快負荷不了，但馬東石持之以恆繼續拍攝作品的原因在於他認為動作電影就是他人生的一切，馬東石表示：「因為這是我喜歡的工作，所以我想嘗試到最後。我將我的一切全投入其中，將我人生的目標放在這裡，雖然看起來似乎還不太熟練，但這就是我的人生」。
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