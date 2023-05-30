10年前摔重傷留下後遺症 馬東石：1年痛300天

馬東石發生意外後的這10年有了各種後遺症。（取材自Instagram）

韓星馬東石出道以來，以大快人心的動作戲擄獲許多觀眾的心，在新片「犯罪都市3」動作戲依然沒少，甚至全面升級，但他也透露為了消化激烈的動作戲，他的身體一年有300天都非常痛。

馬東石透露從小運氣就很差，年輕時騎機車外送時曾受過嚴重的傷；移民 到美國在打工時也曾因為受傷動過兩次手術 ，他還說：「後來回到南韓當演員時，在國外拍攝的途中曾從6公尺高的地方掉下來，當時造成脊椎、胸骨、腳踝等多處骨折，阿基里斯腱也掉了一半，原本有可能造成胸部以下的部分麻痺，但醫生說因為我天生骨頭夠強韌，才能奇蹟似地活下來」。

馬東石發生意外後的這10年來，因為必須消化繁忙的行程而無法好好復健，因此有了各種後遺症，他透露：「因為產生了恐慌症，所以無法好好地搭飛機。我的恐慌症並非憂鬱症造成的，而是因為脊椎骨折後自律神經產生問題所造成的後遺症，直到不久前仍有呼吸困難的症狀。在拍攝時，有時恐慌症也會突然發作，就必須暫停拍攝」。

即使身體已經快負荷不了，但馬東石持之以恆繼續拍攝作品的原因在於他認為動作電影 就是他人生的一切，馬東石表示：「因為這是我喜歡的工作，所以我想嘗試到最後。我將我的一切全投入其中，將我人生的目標放在這裡，雖然看起來似乎還不太熟練，但這就是我的人生」。