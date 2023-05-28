金宣虎台北見面會 太緊張…兩度退場

金宣虎台北見面會上耳機出問題，導致他突然退場。(記者沈昱嘉／攝影)

韓星金宣虎在台北國際會議中心舉辦見面會，3000粉絲擠爆現場，然而見面會開始才16分鐘，台上卻出現突發狀況導致活動中斷。

金宣虎在夯劇「海岸村恰恰恰」中展現過歌喉，獲得觀眾好評。見面會一開場他就獻唱南韓 抒情歌王子Paul Kim抒情歌曲「Every Day ,Every Moment 」，自曝光是換氣就練習一個月，他看到台下坐著滿滿的歌迷，全場亮起手機 燈光為他應援，有些緊張，一開口先小聲地「哇」了一下，邊唱邊用手捂胸口。

唱到副歌時，他趁空小聲清了喉嚨，看得出非常緊張，而他的耳機疑似出問題，一曲唱畢後，他對台下說：「這真是…對不起，看到大家的手機燈光，我第一次看到這樣歡迎我，所以讓我有點壓力，我下次會表現得更好一點。」

他接著用中文說：「大家好，很想你們，我很開心，大家準備好了嗎？」在說出這句話之前，他還在台上練習偷偷練習「準備」的發音，惹得台下粉絲直呼「好可愛」。隨後金宣虎表示：「很高興見到大家，我真的很緊張，大家的手機都很亮，我到現在手還在發抖。」

不過就在他要坐下來和大家聊天之際，他突然說：「我耳機壞了，可能要進去（後台）一下。」隨後跑進後台，場面再度中斷，靠主持人sowhat和粉絲聊天串場化解危機。