不忍了 傑尼斯知名團體成員首現身 控訴遭喜多川性虐40次

志賀泰伸控訴曾被喜多川性侵。（取材自推特）

日本 傑尼斯事務所創辦人喜多川的性侵 案逐漸檯面化，原本僅是日媒「週刊文春」報導，英國BBC報導後，愈來愈多人關注，證人也愈來愈多，現任社長藤島茱莉景子日前出面道歉，等於承認此事。而今又有最新證人，就是在1990年代紅極一時的團體「忍者」成員志賀泰伸，他控訴遭喜多川性侵30到40次，而這也是首位從傑尼斯出道的藝人出面作證。

志賀泰伸對於藤島茱莉景子聲稱一直以來都不知情一事，強烈譴責：「你說謊，你怎麼可能不知道，我想她一定是知道的。」他表示因為對藤島茱莉景子說謊看不下去，決定挺身而出，希望能帶給同樣是受害者的人和正在請願的粉絲們一點力量，「身為曾經參加紅白歌合戰並出道的人，我希望我的出面可以引起世人對這個議題更多的關注。」

志賀泰伸是1984年高中畢耶時加入傑尼斯，才上過2次課就被喜多川邀請到宿舍，他坐著喜多川開的賓士車，好奇地到了他的公寓，當時他對於性侵一事毫無所知，住宿的第一晚，喜多川就侵犯他。

「他來到我身邊，我以為他要一起睡，結果他開始摸我，一開始像是按摩，後來就把手伸到我內褲裡，然後脫掉我的內褲。」

志賀泰伸說，喜多川的臉被被子遮住，看不清楚表情，他沒有說話，而志賀泰伸假裝睡覺，喜多川逞慾後就離開房間，那時志賀泰伸才15歲，而性侵行為一直持續到他18歲，「大約有30到40次，每次見到喜多川都覺得很煩、連說話都很煩，我就開始遠離宿舍。」

志賀泰伸1990年以團體「忍者」出道，同年參加紅白歌合戰，還橫掃各音樂新人獎，但他因被性侵，精神上受到衝擊，出現進食障礙，體重瘦到只有42公斤。他1994年離開公司，加入別家娛樂公司，再後來離開了演藝圈當上班族，但當年的事還是偶爾會影響到他的身心，「有時候會突然情緒低落，我有去看醫生、吃藥，但反反覆覆，還是會回想起來」。

對此，日媒「週刊文春」求證傑尼斯事務所，目前尚未收到回覆。