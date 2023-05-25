我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德桑提斯推特宣布參選 直播頻斷線 川普陣營譏嘲：好慘

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

不忍了 傑尼斯知名團體成員首現身 控訴遭喜多川性虐40次

記者梅衍儂／即時報導
志賀泰伸控訴曾被喜多川性侵。（取材自推特）
志賀泰伸控訴曾被喜多川性侵。（取材自推特）

日本傑尼斯事務所創辦人喜多川的性侵案逐漸檯面化，原本僅是日媒「週刊文春」報導，英國BBC報導後，愈來愈多人關注，證人也愈來愈多，現任社長藤島茱莉景子日前出面道歉，等於承認此事。而今又有最新證人，就是在1990年代紅極一時的團體「忍者」成員志賀泰伸，他控訴遭喜多川性侵30到40次，而這也是首位從傑尼斯出道的藝人出面作證。

志賀泰伸對於藤島茱莉景子聲稱一直以來都不知情一事，強烈譴責：「你說謊，你怎麼可能不知道，我想她一定是知道的。」他表示因為對藤島茱莉景子說謊看不下去，決定挺身而出，希望能帶給同樣是受害者的人和正在請願的粉絲們一點力量，「身為曾經參加紅白歌合戰並出道的人，我希望我的出面可以引起世人對這個議題更多的關注。」

志賀泰伸是1984年高中畢耶時加入傑尼斯，才上過2次課就被喜多川邀請到宿舍，他坐著喜多川開的賓士車，好奇地到了他的公寓，當時他對於性侵一事毫無所知，住宿的第一晚，喜多川就侵犯他。

「他來到我身邊，我以為他要一起睡，結果他開始摸我，一開始像是按摩，後來就把手伸到我內褲裡，然後脫掉我的內褲。」

志賀泰伸說，喜多川的臉被被子遮住，看不清楚表情，他沒有說話，而志賀泰伸假裝睡覺，喜多川逞慾後就離開房間，那時志賀泰伸才15歲，而性侵行為一直持續到他18歲，「大約有30到40次，每次見到喜多川都覺得很煩、連說話都很煩，我就開始遠離宿舍。」

志賀泰伸1990年以團體「忍者」出道，同年參加紅白歌合戰，還橫掃各音樂新人獎，但他因被性侵，精神上受到衝擊，出現進食障礙，體重瘦到只有42公斤。他1994年離開公司，加入別家娛樂公司，再後來離開了演藝圈當上班族，但當年的事還是偶爾會影響到他的身心，「有時候會突然情緒低落，我有去看醫生、吃藥，但反反覆覆，還是會回想起來」。

對此，日媒「週刊文春」求證傑尼斯事務所，目前尚未收到回覆。

性侵 日本

上一則

宋茜太辣「深V開中門」胸型若隱若現 搞笑網友：撞衫葫蘆娃

延伸閱讀

涉嫌性侵80歲老婦 19歲鮮肉救生員喊冤：我被警方逼供

涉嫌性侵80歲老婦 19歲鮮肉救生員喊冤：我被警方逼供
男刺死正義哥 被性侵大嫂不聞不問遭被害家屬求償132萬

男刺死正義哥 被性侵大嫂不聞不問遭被害家屬求償132萬
洛市警局前警員被控性侵4男童 其中2人是他的親屬

洛市警局前警員被控性侵4男童 其中2人是他的親屬
傑尼斯性醜聞案 大師兄東山紀之謝罪 承諾改革

傑尼斯性醜聞案 大師兄東山紀之謝罪 承諾改革

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

2023-05-23 08:40
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年