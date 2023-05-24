鄭容和高調北京打卡 遭檢舉被趕回南韓

鄭容和北京高調打卡。（取材自微博）

中國近年實施「限韓令」，禁止南韓 藝人在境內從事演藝活動，韓星鄭容和日前到北京 ，連日開心在微博 用中文打卡曬照。正當外界以為禁韓令鬆綁，沒想到鄭容和疑似遭檢舉，待了三天就被趕回國，廣電總局並親自發話，指鄭容和不會參加綜藝節目錄影。

鄭容和日前現身北京，傳出他受邀參加選秀節目「奮鬥！新生一班」，並擔任導師，17日還熱情地在微博發文「北京，好久不見」。

根據網路流傳的海報，該節目陣容強大，除了鄭容和，還有胡海泉、蕭敬騰兩位音樂人加盟。

不料鄭容和疑似遭網友檢舉，只待了三天就火速回國。對此，北京廣電表示，網傳鄭容和在北京錄製綜藝節目相關信息並不屬實；「經向愛奇藝了解，平台表示，網傳鄭容和在北京錄製綜藝節目相關信息並不屬實，該檔節目後續也不會使用鄭容和作為節目嘉賓。」

消息曝光後，不少粉絲相當心疼，認為鄭容和無端遭牽連，也有人支持當局作法，直言「限韓令」必須繼續。

鄭容和是南韓三人男子樂團CNBLUE成員，擔任隊長、主唱及吉他手。 2009年在南韓人氣劇集「原來是美男」中飾演「姜信宇」，以演員新人身分在演藝圈嶄露頭角。