「禍亂」入圍影展 宋仲基亮相坎城幸福肥

宋仲基愛妻即將臨盆生子，他看起來相當開心。（取材自推特）

36歲韓星宋仲基 主演幫派電影 「禍亂」入圍坎城影展 一種注目單元，由於是首次參加坎城影展，他看起來相當開心，臉更明顯變圓，被網友調侃是結婚之後的幸福肥。近期愛妻凱蒂即將臨盆生子，他現身坎城時看起來相當開心，不僅簽名來者不拒，更俏皮指著海報向粉絲詢問，猜猜哪一個才是他，似乎對於自己近乎毀容扮醜的造型很得意。

宋仲基早在去年誇讚自己極愛的小成本電影「禍亂」的劇本，更主動表示不收錢也要演。電影闖入坎城影展一種注目單元，韓媒報導指出，宋仲基是為了回饋，希望能為獨立製片做出貢獻才不收片酬，故事是一部黑幫電影，講述洪思彬飾演的少年「延圭」想要擺脫地獄般現實，遇到宋仲基飾演的黑幫組織小頭目「奇根」，宋仲基在片中的表演據傳有大突破。

南韓女子天團BLACKPINK上周末才剛結束澳門的兩場演唱會，成員之一Jennie立刻搭16小時的飛機前往法國出席坎城影展，為參演HBO美劇「偶像漩渦」（The Idol）首映造勢。她更被網友誇讚造型有如「韓國公主」，並親切與粉絲打招呼、簽名以及合影。