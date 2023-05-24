我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

「禍亂」入圍影展 宋仲基亮相坎城幸福肥

記者陳建嘉／綜合報導
宋仲基愛妻即將臨盆生子，他看起來相當開心。（取材自推特）
宋仲基愛妻即將臨盆生子，他看起來相當開心。（取材自推特）

36歲韓星宋仲基主演幫派電影「禍亂」入圍坎城影展一種注目單元，由於是首次參加坎城影展，他看起來相當開心，臉更明顯變圓，被網友調侃是結婚之後的幸福肥。近期愛妻凱蒂即將臨盆生子，他現身坎城時看起來相當開心，不僅簽名來者不拒，更俏皮指著海報向粉絲詢問，猜猜哪一個才是他，似乎對於自己近乎毀容扮醜的造型很得意。

宋仲基早在去年誇讚自己極愛的小成本電影「禍亂」的劇本，更主動表示不收錢也要演。電影闖入坎城影展一種注目單元，韓媒報導指出，宋仲基是為了回饋，希望能為獨立製片做出貢獻才不收片酬，故事是一部黑幫電影，講述洪思彬飾演的少年「延圭」想要擺脫地獄般現實，遇到宋仲基飾演的黑幫組織小頭目「奇根」，宋仲基在片中的表演據傳有大突破。

南韓女子天團BLACKPINK上周末才剛結束澳門的兩場演唱會，成員之一Jennie立刻搭16小時的飛機前往法國出席坎城影展，為參演HBO美劇「偶像漩渦」（The Idol）首映造勢。她更被網友誇讚造型有如「韓國公主」，並親切與粉絲打招呼、簽名以及合影。

「偶像漩渦」故事描述莉莉蘿絲（Lily Rose Depp）飾演的歌手因壓力過大崩潰而中斷巡演後，卻意外遇到夜店老闆兼邪教領袖，彼此意外建立起複雜的情感關係，劇中有自慰等大量性愛戲，尺度令人咋舌，不過該劇放映後獲得全場觀眾起立鼓掌約5分鐘，而Jennie在劇中飾演莉莉蘿絲的好友，許久未見的兩人也在場上熱情擁抱，有粉絲捕捉到莉莉蘿絲對Jennie說「我愛妳」，好感情從戲裡延伸到戲外，據悉Jennie戲分不少，讓南韓媒體以大篇幅報導「全世界將會認識女演員Jennie Kim，而不只是BLACKPINK成員Jennie」。

Jennie美貌驚艷坎城。（路透）
Jennie美貌驚艷坎城。（路透）

坎城影展 宋仲基 電影

上一則

鄭容和高調北京打卡 遭檢舉被趕回南韓

下一則

張柏芝14歲嫩照 網讚美人天花板

延伸閱讀

「黑寡婦」亮相坎城首映老公相隨 秀玫瑰刺青原因超暖

「黑寡婦」亮相坎城首映老公相隨 秀玫瑰刺青原因超暖
范冰冰沒有極限 坎城紅毯牽著馬斯克的媽 親親像閨蜜

范冰冰沒有極限 坎城紅毯牽著馬斯克的媽 親親像閨蜜
周冬雨、Alexa Chung坎城品味示範 搶眼項鍊晚宴必備

周冬雨、Alexa Chung坎城品味示範 搶眼項鍊晚宴必備
周冬雨、劉昊然坎城「燃」激情 床戰臉紅心跳

周冬雨、劉昊然坎城「燃」激情 床戰臉紅心跳

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險