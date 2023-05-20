雙親亡他獲救 市川猿之助：「我們約好一起死」

市川猿之助疑似輕生未遂。（取材自Instagram）

疑似輕生未遂的日本 歌舞伎演員市川猿之助，日前與雙親被經紀人發現倒臥家中，他送醫治療後已送出院，雙親則確認身亡。據日媒報導，警方公布市川猿之助父母疑服用精神藥物中毒喪命，而市川猿之口中也有藥物痕跡。

市川猿之助出事當天才被日本週刊爆料涉及權勢性騷擾 和職場霸凌 ，喝酒後對歌舞伎的演員和工作人員強吻、亂摸下半身，若拒絕就無法參與演出，正當醜聞喧囂之際，他竟然被發現，和父母共三人，全倒在位於目黑區的家中，父母被送醫後仍宣告不治，但他則是活了下來。

市川猿之助次日出院後接受警方調查時表示與父母開了家族會議，討論「死後投胎」，相約好死亡後重生繼續做一家人，所以父母與他都服用了安眠藥。而警方現場發現有多份遺書，朝三人皆為輕生方向調查。

日媒報導中指出，市川猿之助留有多份遺書中，其中一份為寫給密友「Ｍ」，向對方告白「我愛你」，並向對方致歉。另一份則表示要將遺產留給密友Ｍ。而這位密友Ｍ，據悉為演員，同時也是發現市川猿之助一家人並報警的經紀人。

市川猿之助一家三口傳出憾事，震驚日本演藝圈。檢調單位到他家進行蒐證調查，通常精神疾病類藥物會包含助眠藥，但市川家中並沒有發現這類藥物。