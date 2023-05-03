一周運動5次 金喜愛56歲超凍齡

金喜愛在「造后者」中演出精湛。(圖：Netflix提供)

繼經典韓劇 「夫妻的世界」後，南韓女星金喜愛在新劇「造后者」中，飾演幫企業家處理危機的高層主管「黃導譆」再度被討論；56歲的她膚況和身材都保持得相當好，多年來努力維持體脂15%，從飲食到運動都相當自律，她的身材管理很值得學習。

金喜愛表示自己一周會運動4到5次，並且盡量保持自己的體脂肪在15%。雖然金喜愛沒有特別忌口，但比較常自己料理新鮮食材，維持三餐少鹽，同時會盡量避開過鹹和過辣的食物，避免對腸胃及皮膚造成負擔。長期吃下來，不僅可以維持體態，連膚質也會跟著變好。

金喜愛16歲出道，高中時就兼職廣告模特兒，她先前讀書時期的照片被網友翻出，深邃大眼和高挺鼻梁和現在的她幾乎沒有改變，從小就是美人胚子。她29歲和電腦實業家結婚，老公後來走政治路，成為韓國國會第15屆議員，她成為另一半堅強後盾，為照顧兩個兒子暫停演藝工作長達8年。