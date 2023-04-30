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夢幻聯動來了 IU百想IG貼文 一堆個人照裡偷藏1張許光漢

娛樂新聞組／即時報導
許光漢和IU合影。（取材自Instagram）
許光漢和IU合影。（取材自Instagram）

台灣演員許光漢魅力橫掃全亞洲，本周受邀前往南韓首爾參加第59屆百想藝術大獎頒獎典禮擔任頒獎人，許光漢以一身藍綠絨面西裝帥氣登場，與李帝勳共同頒發「最佳電影導演獎」與「電視部門最佳導演」兩項大獎，兩大男神破天荒世紀同台超級吸睛，許光漢用流利韓文自我介紹：「大家好，我是演員許光漢。」立刻引來現場紛絲用高分貝尖叫聲熱情應援。

許光漢受邀前往南韓首爾參加百想藝術大獎頒獎典禮擔任頒獎人。（圖：百想藝術大獎提供...
許光漢受邀前往南韓首爾參加百想藝術大獎頒獎典禮擔任頒獎人。（圖：百想藝術大獎提供）

據了解，這次許光漢是在2個月前接受到主辦單位邀請，最後趁著劇組拍攝空檔才前往南韓，這次被賦予頒發的獎項非常重要，許光漢事前做足功課，反覆練習「我們的藍調時光」、「我的出走日記」兩部戲劇名稱的韓文念法，希望能展現這次擔任頒獎嘉賓的滿滿誠意，許光漢在台上表示，「希望未來有機會能跟李帝勳合作，也很希望李帝勳有機會能進戲院觀看他主演的電影」；他既靦腆又謙虛的言語，讓現場回以熱烈掌聲。

許光漢這次在後台也圓夢，集郵了多位韓國大咖明星同框合照，包括：亞洲女神IU、「模範計程車」男主角李帝勳、Running Man成員金鍾國、「我們的藍調時光」女演員盧允瑞，許光漢曾多次在媒體面前透露非常欣賞IU，這次2人終於能在典禮後台相見歡，據悉，IU表示有看過「想見你」這齣戲，許光漢也不忘提醒IU「要注意身體」，雙方後台寒暄並拍照留念。

眼尖的粉絲發現，IU稍晚在Instagram發出的貼文10張照片中，有9張是典禮的個人照片，最後一張竟是與許光漢的合照。粉絲興奮喊「夢幻聯動」，還有人留言稱「許光漢是台灣最成功的男人」。

這次許光漢可說是快閃首爾行，短短22小時飛往當地頒獎，抵達南韓可說是三點一線，從機場到飯店在前往典禮會場，完全沒有閒暇時間前往市區觀光，隔日早晨又立即搭機飛回台北進入劇組拍攝，即便快閃首爾，在機場接機、送機依舊吸引超過百名粉絲歡送，許光漢也預告主演電影「關於我和鬼變成家人的那件事」即將在南韓上映，也期待未來有機會能再來當地工作與粉絲相見。

許光漢受邀前往南韓首爾參加百想藝術大獎頒獎典禮擔任頒獎人。（圖：百想藝術大獎提供...
許光漢受邀前往南韓首爾參加百想藝術大獎頒獎典禮擔任頒獎人。（圖：百想藝術大獎提供）

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