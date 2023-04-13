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男偶像控遭喜多川「性侵20次」日本傑尼斯終於回應了

記者梅衍儂／即時報導
岡本Kauan開記者會指控曾被喜多川性侵。(取材自推特)
岡本Kauan開記者會指控曾被喜多川性侵。(取材自推特)

日本傑尼斯事務所孕育天團無數，不過創辦人喜多川性醜聞傳了多年，近期英國BBC製作紀錄片揭露傑尼斯帝國邪惡一面，然而日本主流媒體卻沒有報導，僅日媒「週刊文春」持續追蹤，傑尼斯則裝死不回應。昨（12）曾是傑尼斯一員的岡本Kauan開記者會指控遭喜多川性侵過往，今傑尼斯也終於回應了。

岡本Kauan先前接受週刊文春專訪，透露國三時留宿喜多川家，睡覺時遭他上下其手最後性侵得逞，2012到2016年隸屬傑尼斯事務所期間，岡本Kauan一共被性侵15到20次。昨記者會上他出示偷拍下喜多川住家內部的照片作為證據，並表示還有其他受害者，就他所知確定至少還有3人，「老實說，我覺得去過喜多川家的所有人都被性侵過。」

週刊文春早在24年前就報導過喜多川涉嫌性侵旗下少年，有10人指控被侵犯，當時傑尼斯的回應是直接對週刊文春提告，不過有兩名受害者出庭指證歷歷，法院最後判定報導屬實，但日本主流媒體仍未報導此事。

喜多川2019年過世，生前他從未對性侵一事道歉，傑尼斯也一直避而不談。昨岡本Kauan在日本外國特派員協會開記者會，希望獲得更多國際媒體關注，日本NHK記者有到場提問，但事後未出報導。

或許是事件逐步擴散，對於喜多川被控性侵，傑尼斯事務所今終於回應，但內容完全避重就輕。傑尼斯表示：「自2019年前代表去世，隨著經營陣容的變化，以及時代和新環境的演變，本公司將值得社會信賴的高度透明組織和制度作為重要課題，今年1月起，管理階層和員工都確保遵守規範，強化體制，公司上下團結繼續前進。」

喜多川被指涉嫌性侵多位少年。(取材自推特)
喜多川被指涉嫌性侵多位少年。(取材自推特)

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