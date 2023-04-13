男偶像控遭喜多川「性侵20次」日本傑尼斯終於回應了

岡本Kauan開記者會指控曾被喜多川性侵。(取材自推特)

日本 傑尼斯事務所孕育天團無數，不過創辦人喜多川性醜聞傳了多年，近期英國 BBC製作紀錄片揭露傑尼斯帝國邪惡一面，然而日本主流媒體卻沒有報導，僅日媒「週刊文春」持續追蹤，傑尼斯則裝死不回應。昨（12）曾是傑尼斯一員的岡本Kauan開記者會指控遭喜多川性侵 過往，今傑尼斯也終於回應了。

岡本Kauan先前接受週刊文春專訪，透露國三時留宿喜多川家，睡覺時遭他上下其手最後性侵得逞，2012到2016年隸屬傑尼斯事務所期間，岡本Kauan一共被性侵15到20次。昨記者會上他出示偷拍下喜多川住家內部的照片作為證據，並表示還有其他受害者，就他所知確定至少還有3人，「老實說，我覺得去過喜多川家的所有人都被性侵過。」

週刊文春早在24年前就報導過喜多川涉嫌性侵旗下少年，有10人指控被侵犯，當時傑尼斯的回應是直接對週刊文春提告，不過有兩名受害者出庭指證歷歷，法院最後判定報導屬實，但日本主流媒體仍未報導此事。

喜多川2019年過世，生前他從未對性侵一事道歉，傑尼斯也一直避而不談。昨岡本Kauan在日本外國特派員協會開記者會，希望獲得更多國際媒體關注，日本NHK記者有到場提問，但事後未出報導。