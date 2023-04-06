百想「黑暗榮耀」入圍9項 宋慧喬拚視后 前夫宋仲基落榜
南韓第59屆百想藝術大賞名單出爐，在電視部門方面，去年小兵立大功的黑馬韓劇「非常律師禹英禑」共計入圍10項，包括女主角朴恩斌、男配角姜其永、男子新人演員朱鍾赫以及女子新人演員朱玄英、河允景，另有編劇、導演以及藝術獎項。近期大熱的「黑暗榮耀」也入圍9項，女主角宋慧喬不僅強勢入圍，更有望首度為她拿下視后，至於去年「財閥家的小兒子」則由會長爺爺李星民入圍最佳男主角，外界原本看好的宋仲基未入圍，無法看到宋仲基與宋慧喬這對前夫妻再度同台。
至於同樣大熱的「黑暗榮耀」，不只有女主角宋慧喬入圍，霸凌五人組的林智妍、朴成勳將入圍配角，金建宇、金赫拉也入圍新人演員，僅有「惡女空姐」車珠英意外未入圍，此外，被許多觀眾狂誇的大嬸廉惠蘭也有入圍，編劇金銀淑當然也在提名名單內。
去年另一部大熱戲劇「我的出走日記」同樣入圍諸多獎項，包括因戲聲勢更上一層樓的男主角孫錫久，女主角金智媛也同樣入圍，不過去年同樣飆戲的「小女子」、「毒梟聖徒」獲得關注較少，「毒梟聖徒」僅入圍一項男配角趙宇鎮，「小女子」雖有最佳戲劇、導演以及編劇，但在演員方面掛零，相當可惜。
以下為電視劇主要入圍名單
●男子最優秀演技獎
孫錫久「我的出走日記」
李秉憲「我們的藍調時光」
李星民「財閥家的小兒子」
鄭敬淏「浪漫速成班」
崔岷植「地下菁英」
●女子最優秀演技獎
金智媛「我的出走日記」
金惠秀「王后傘下」
朴恩斌「非常律師禹英禑」
宋慧喬「黑暗榮耀」
秀智「安娜」
●男配角獎
姜其永「非常律師禹英禑」
金度賢「財閥家的小兒子」
金准韓「安娜」
朴成勳「黑暗榮耀」
趙祐鎮「毒梟聖徒」
●女配角獎
金信祿「財閥家的小兒子」
廉惠蘭「黑暗榮耀」
李伊「我的出走日記」
林智妍「黑暗榮耀」
鄭恩彩「安娜」
●男新人演員獎
金建宇「黑暗榮耀」
金民浩「神病」
文相敏「皇后傘下」
朱鐘赫「非常律師禹英禑」
洪慶「弱美男英雄」
●女新人演員獎
金赫拉「黑暗榮耀」
盧允瑞「浪漫速成班」
李慶成「我的出走日記」
朱玄英「非常律師禹英禑」
河允景「非常律師禹英禑」
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