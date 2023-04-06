百想「黑暗榮耀」入圍9項 宋慧喬拚視后 前夫宋仲基落榜

宋慧喬有望以「黑暗榮耀」首度拿下百想視后。(圖:Netflix提供)

南韓第59屆百想藝術大賞名單出爐，在電視部門方面，去年小兵立大功的黑馬韓劇「非常律師 禹英禑」共計入圍 10項，包括女主角朴恩斌、男配角姜其永、男子新人演員朱鍾赫以及女子新人演員朱玄英、河允景，另有編劇、導演以及藝術獎項。近期大熱的「黑暗榮耀」也入圍9項，女主角宋慧喬 不僅強勢入圍，更有望首度為她拿下視后，至於去年「財閥家的小兒子」則由會長爺爺李星民入圍最佳男主角，外界原本看好的宋仲基未入圍，無法看到宋仲基與宋慧喬這對前夫妻再度同台。

朴恩斌在「非常律師禹英禑」演出自閉症律師。(取材自推特)

至於同樣大熱的「黑暗榮耀」，不只有女主角宋慧喬入圍，霸凌五人組的林智妍、朴成勳將入圍配角，金建宇、金赫拉也入圍新人演員，僅有「惡女空姐」車珠英意外未入圍，此外，被許多觀眾狂誇的大嬸廉惠蘭也有入圍，編劇金銀淑當然也在提名名單內。

去年另一部大熱戲劇「我的出走日記」同樣入圍諸多獎項，包括因戲聲勢更上一層樓的男主角孫錫久，女主角金智媛也同樣入圍，不過去年同樣飆戲的「小女子」、「毒梟聖徒」獲得關注較少，「毒梟聖徒」僅入圍一項男配角趙宇鎮，「小女子」雖有最佳戲劇、導演以及編劇，但在演員方面掛零，相當可惜。

李星民以「財閥家的小兒子」入圍百想藝術大獎電視類最佳男主角。(圖:friDay提供)

以下為電視劇主要入圍名單

●男子最優秀演技獎

孫錫久「我的出走日記」

李秉憲「我們的藍調時光」

李星民「財閥家的小兒子」

鄭敬淏「浪漫速成班」

崔岷植「地下菁英」

●女子最優秀演技獎

金智媛「我的出走日記」

金惠秀「王后傘下」

朴恩斌「非常律師禹英禑」

宋慧喬「黑暗榮耀」

秀智「安娜」

●男配角獎

姜其永「非常律師禹英禑」

金度賢「財閥家的小兒子」

金准韓「安娜」

朴成勳「黑暗榮耀」

趙祐鎮「毒梟聖徒」

●女配角獎

金信祿「財閥家的小兒子」

廉惠蘭「黑暗榮耀」

李伊「我的出走日記」

林智妍「黑暗榮耀」

鄭恩彩「安娜」

●男新人演員獎

金建宇「黑暗榮耀」

金民浩「神病」

文相敏「皇后傘下」

朱鐘赫「非常律師禹英禑」

洪慶「弱美男英雄」

●女新人演員獎

金赫拉「黑暗榮耀」

盧允瑞「浪漫速成班」

李慶成「我的出走日記」

朱玄英「非常律師禹英禑」

河允景「非常律師禹英禑」