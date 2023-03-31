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男方認愛了 「黑暗榮耀」朴涎鎮和朱醫生真的在一起

記者梅衍儂／綜合報導
李到晛（左）和林知衍被拍到約會。（取材自Dispatch）
李到晛（左）和林知衍被拍到約會。（取材自Dispatch）

究竟是愚人節玩笑還是真的？韓劇「黑暗榮耀」中，飾演霸凌宋慧喬的「朴涎鎮」林知衍，和男主角「朱醫生」李到晛被爆戀愛ing！消息一出讓劇迷們都不敢相信，沒想到戲中飾演宋慧喬的男友，戲外竟然和「敵方」在一起了。

南韓第一大狗仔媒體Dispatch在愚人節這天爆出勁爆消息，連報導都寫著「像玩笑一樣的情侶誕生了」，他們拍到27歲的李到晛和大他5歲的林知衍去年12月秘密約會，兩人一起到了李到晛的家中，浪漫玩堆雪人，還拍了定情照，並把雪人放到李到晛的車上拍照留念。

不僅如此，他們隔天還外出約會，李到晛貼心為林知衍買咖啡。報導指出，兩人因拍攝「黑暗榮耀」開始走得近，在劇本研討會時產生好感，去年夏天就滋生愛苗。

相關人士更指他們很低調，沒有公開放閃，但劇組都知道他們在交往，且兩人還一起度過了3月14日白色情人節，在金湖洞享受了浪漫約會。

由於今天是愚人節，不少網友驚呼「真的假的」，也有人搞笑說「現在睿帥有三個爸了」。而雙方隨後透過經紀公司認愛，李到晛經紀公司表示，他和林知衍之相處後產生好感，兩人正在「謹慎地互相了解中」，並說「請以溫暖的眼光關注他們，不勝感激」；林知衍的經紀公司則說，兩人在成為親密的前後輩後，正在互相了解階段。

相關人士更指他們很低調，沒有公開放閃，但劇組都知道他們在交往，且兩人還一起度過了3月14日白色情人節，在金湖洞享受了浪漫約會。

由於今天是愚人節，不少網友驚呼「真的假的」，也有人搞笑說「現在睿帥有三個爸了」。

林知衍（左）和李到晛在「黑暗榮耀」中的花絮照。（圖：Netflix提供）
林知衍（左）和李到晛在「黑暗榮耀」中的花絮照。（圖：Netflix提供）

宋慧喬 咖啡 霸凌

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