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木村拓哉才傳婚姻危機 「白髮蒼蒼」近照曝光

記者陳建嘉／綜合報導
木村拓哉近期忙碌拍攝日劇「風間公親 教場0」，日前曝光片場自拍照，再度回歸經典的白髮造型。（取材自Instagram）
木村拓哉近期忙碌拍攝日劇「風間公親 教場0」，日前曝光片場自拍照，再度回歸經典的白髮造型。（取材自Instagram）

日本天王木村拓哉日前驚傳4月要和工藤靜香宣布離婚，「週刊女性」爆料，這不是他們第一次傳出婚姻危機，但過去多屬烏龍謠言，這次則是有業界人士傳出；不過工藤靜香大方回應傳言：「隨便你們怎麼寫，不是特別要過來問的事情」。最近木村更新近況、最新照片（左圖，取材自Instagram），滿頭白髮模樣，讓外界相當驚訝。

木村拓哉、工藤靜香近期屢傳婚變消息，一家人都不願多做回應。不過木村拓哉在Instagram限時動態貼出手裡還拿著一束粉色桃花的日常照，而工藤靜香也貼出老公買的桃花。

然則，木村拓哉近期正努力拍攝新作品「風間公親 教場0」，與新垣結衣、赤楚衛二搭檔演出，再度扮演警察，戲中展現了訓練新人刑警的資深教官魅力，木村拓哉也在個人Instagram上陸續曬出該劇的拍攝近況照。

不過一張白髮蒼蒼照特別吸引人注意，只見畫面中，他穿著一身筆挺黑色西裝，以自拍的方式曬出自己的定裝照，貼文貼出後，有多達13萬人按讚分享。

原來是木村拓哉再度呼應劇中角色而將頭髮染白，就連二女兒木村光希也為爸爸按下「愛心」支持，粉絲則紛紛稱讚：「太帥了！」、「還是好帥呀！」、「這頭白髮，太有型了！氣質超好」。

警察 新垣結衣 日本

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