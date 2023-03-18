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觀影說劇／山下智久當品酒師 眼神對戲法國女神

記者陳建嘉╱綜合報導
山下智久(左)、芙洛兒潔芙莉爾(右)合作「神之雫」。(圖：Apple TV+提供)
山下智久(左)、芙洛兒潔芙莉爾(右)合作「神之雫」。(圖：Apple TV+提供)

日本人氣男星山下智久主演的Apple TV+影集「神之雫」，釋出首波劇照，影集第一季共8集於4月21日在Apple TV+首播兩集，每周更新一集。

跨三國，劇中穿插日文、法語和英語的「神之雫Drops of God」，改編自日本暢銷同名漫畫作品，這部題材新穎的故事原著紅遍日本，長達十年才完結。影集講述在日本東京的知名葡萄酒評論家Alexandre Léger過世後，遺囑說明他的女兒和養子要成功找到他所選出世上最出色的葡萄酒，先達成任務者就能得到他留下的龐大遺產和酒莊。

Apple TV+將原著稍作翻轉，故事中Alexandre Léger的親生子女改為因婚姻破裂、與母親同住在法國的法籍女兒卡蜜，由法國新銳女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）飾演，山下智久飾演的養子遠峰一青角色，將與芙洛兒在影集中有大量對戲。

影集分別在法國和日本兩地拍攝，名符其實帶領觀眾深入漫畫中繪製的日、法既典雅又華麗的酒莊樣貌。

漫畫原作為劇作家亞樹直，繪圖由沖本秀所繪製，影集由法國熱門喜劇「找我經紀人」編劇奎克唐特蘭改編，美國驚悚影集「失聯」(Absentia)導演歐迪勞斯金執導。「神之雫」影集的改編為法國電視台(France Télévisions)和Hulu Japan的首次正式合作。

山下智久(左)、芙洛兒潔芙莉爾合作「神之雫」。(圖：Apple TV+提供)
山下智久(左)、芙洛兒潔芙莉爾合作「神之雫」。(圖：Apple TV+提供)

日本 Apple 導演

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