「黑暗榮耀」第二季4細節解密 霸凌5人組下場揭曉

宋慧喬飾演的文同珢展開復仇大戰。（圖：Netflix提供）

宋慧喬 主演夯劇「黑暗榮耀」第二季10日上線，不少觀眾熬夜一口氣看完8集，霸凌 5人組的下場揭曉，有人大呼過癮，但也有網友認為劇情太拖，甚至有些不必要的裸露鏡頭，評價兩極。此外，劇中幾個橋段安排也引發網友熱議，以下涉及劇情討論。

1.神婆死了嗎

宋慧喬飾演的「文同珢」展開復仇大戰，使計借惡人的手解決另一個惡人。第15集中，林知衍飾演的「朴涎鎮」帶著媽媽到神婆的廟中躲避，神婆卻突然被死去的尹昭熙附身，對朴涎鎮說「要我把衣服脫下來給你嗎」，讓她差點嚇死，文同珢則站在一邊冷眼旁觀，看似是文同珢和神婆串通好故意要嚇朴涎鎮，沒想到最後神婆突然真的死了，到底是怎麼一回事？

不少網友認為，神婆一開始的確是和文同珢串通，假裝被尹昭熙附身，文同珢看著被嚇壞的朴涎鎮還一臉淡然，但神婆後來竟真的被尹昭熙鬼魂附身，最後疑似心肌梗塞身亡，文同珢也察覺不對，臉色大變，露出不可置信的表情後，轉為傷心啜泣，似乎在心疼尹昭熙。

事實上，文同珢認為尹昭熙的身影一直還遊蕩在世上，她曾吐露「難以入睡的夜晚，總覺得昭熙都在哄我入睡」，加上神婆做了太多壞事，曾說自己神力下降，因此劇情安排她遭受天譴也頗為合理。

2.藍色紙袋象徵意義

而朴涎鎮的老公河度領發現妻子出軌、女兒非親生，他衝到家裡的衣帽間，這才注意到一直放在櫃子上數量超多的藍色紙袋，全都來自奸夫全宰寯的精品店「午寐」。就有網友分析，袋子的數量代表朴涎鎮和全宰寯上床的次數，因為兩人常在店裡的更衣室私會，朴涎鎮每去一次就會帶回一個紙袋作為掩飾。有色盲的全宰寯分不清紅色和綠色，因此選用藍色作為店裡的購物袋，而這個藍色其實就是象徵著河度領頭上的綠帽。

3.尹昭熙肚子裡的孩子是誰的

尹昭熙死時懷有身孕，一開始文同珢和朱如炡都以為是孫慏梧的，畢竟他好色又有前科，沒想到後來才發現是全宰寯的，他每次看似在旁邊打籃球沒有參與霸凌，實則也是加害者。

4.兇器上為什麼沒驗出金京蘭的DNA

孫慏梧和朴涎鎮在全宰寯的精品店起爭執，朴涎鎮拿起酒瓶狠砸他的頭後離去，孫慏梧倒地但還未氣絕，店員金京蘭聽到異聲出來查看，孫慏梧滿身是血向她求救，然而金京蘭回想起青少年時期被他非禮，一時激動就用同一個酒瓶重擊孫慏梧，導致孫慏梧死亡。

所以真正的兇手是金京蘭，但為何酒瓶上沒驗到她的指紋？有細心網友發現，她在動手前特地拉長了袖子蓋過手指，細節相當到位。