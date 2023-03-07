木村拓哉要離婚？ 關鍵是工藤靜香前男友

木村拓哉是女兒演藝事業的墊腳石。（取材自Instagram）

木村拓哉日前驚傳4月要和工藤靜香宣布離婚，「週刊女性」爆料，這不是他們第一次傳出婚姻危機，但過去多屬烏龍謠言。這次是因為業界人士的對話外流，傳言不斷擴大，才引發媒體關注。

工藤靜香近期不乏曝光度。（取材自Instagram）

而這次爆料木村拓哉離婚的源頭是來自富士電視台相關人士，木村近期因為拍戲、宣傳等需要，常和富士電視台往來，加上電視台內部原本就有不少和傑尼斯相熟的人，資深媒體人爆料：「可能是木村拓哉向熟識的工作人員透露了某種『現狀』也說不定。」

原來問題是出在工藤靜香與前男友YOSHIKI還有聯繫，可能因此導致木村拓哉胡思亂想。工藤靜香的IG只追蹤家人，2022年11月被發現追蹤YOSHIKI，但僅數十分鐘後就退追。他們在工作場合也會相遇，YOSHIKI也說過彼此還有聯繫，或許就是這些互動讓木村拓哉不是滋味。

然而熟知工藤靜香的業界人士推翻這個說法，加上木村拓哉兩個女兒事業剛起步，就算是為了孩子，木村拓哉夫妻也不會輕言離婚。而工藤靜香先前回應媒體時僅說：「隨便你們怎麼寫。」也表態沒有要回答離婚傳言。但現在日本 媒體還是緊盯這則八卦 不放，認為不是空穴來風。