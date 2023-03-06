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太暴力？「黑暗榮耀」第2季上線倒數3天被「禁止觀看」

記者梅衍儂／即時報導
「黑暗榮耀」最新海報釋出，宋慧喬（上）與林知衍繼續展開大戰。（圖：Netflix提供）
「黑暗榮耀」最新海報釋出，宋慧喬（上）與林知衍繼續展開大戰。（圖：Netflix提供）

宋慧喬主演的Netflix夯劇「黑暗榮耀」第2季將於10日上線，她在劇中飾演青少年時期被霸凌、成人後回歸復仇的「文同珢」一角，眾所期待她的復仇大戲，沒想到上線倒數3天，傳出該劇因為太暴力，在韓被歸類類為青少年禁止觀看級別。

「黑暗榮耀」去年底播出第1季，上線後話題不斷，好口碑更是橫掃全球，宋慧喬和劇中霸凌小團體的各種瘋癲、復仇、暴力、床戲等情節，在在引發討論，該劇總共16集，分為1、2季播出，吊足觀眾胃口，不少人都非常期待第2季播出。日前第2季預告片和宣傳照釋出，更是吸引網友議論，許多爭執、打架甚至火燒畫面，都讓這部劇充滿張力。

宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。（取材自YouTube）
宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。（取材自YouTube）

然而或許是太過刺激，日前南韓影像等級委員會將「黑暗榮耀」第2季分類為青少年禁止觀看級別，原因是劇中大量出現了暴力、吸煙、濫用藥物、涉及性等鏡頭。影像等級委員會表示「黑暗榮耀」第2季中，唆使謀殺、協助謀殺以及其他損害身體的鏡頭太過於直接和具體，因此決定和第1季一樣，分類為青少年禁止觀看級別，

「黑暗榮耀」第2季總長435分14秒，比第1季多出了約51分鐘的內容，該劇將於10日在Netflix上架。

戲劇「黑暗榮耀」最新海報釋出，宋慧喬眼神狠厲。（圖：Netflix提供）
戲劇「黑暗榮耀」最新海報釋出，宋慧喬眼神狠厲。（圖：Netflix提供）

霸凌 宋慧喬 Netflix

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